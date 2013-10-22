俄總理：每年對華增加供應一千萬桶原油

Image caption 梅德韋傑夫與習近平舉行會晤。

俄羅斯總理梅德韋傑夫周二（22日）在北京表示，俄國每年將向中國增加提供1000萬桶原油。

梅德韋傑夫訪問中國第一天，在新華網通過網絡回答網民提問時，做出上述表示。

梅德韋傑夫在北京與中國國家主席習近平和總理李克強舉行了會晤，雙方並簽署能源協議，

官方新華社報道，梅德韋傑夫回答網民有關中俄兩國能源合作的問題時說，「今天雙方簽署的文件當中，關於能源合作部分，俄方每年要對中國增加提供1000萬噸原油。這將由俄羅斯最大的石油公司俄羅斯國家石油公司供應。為期10年將是1億噸，總金額達到850億美元。」

另外，梅德韋傑夫還透露中俄在天津的一個煉油合作項目，「我們聯合建立天津煉油廠，這個煉油廠有很大的加工能力，每年會加工1600萬噸原油，而且是高科技項目，是最先進的石油加工技術。這就是我們今天的工作成果，這是雙方企業所簽署的文件」。

對於中俄合建的天津煉油廠，他表示，這座煉油廠將於2019到2020年投產，每年加工1600萬噸原油，中俄各佔該廠一半股分。

至於俄羅斯供應中國的天然氣定價問題，梅德韋傑夫說，目前雙方已基本商定俄羅斯對中國供氣的訂價公式，現在要商定價格本身，雖然這個問題比較艱難，但中俄雙方會很快達成共識，預估2018到2020年可通過管道向中國供氣。

針對核能發電問題，他表示，核能雙方非常有前景的合作領域，兩國合建的田灣核電廠是很好的範例，目前已建設4個機組，俄羅斯願意繼續與中國合作，無論是俄羅斯還是中國大陸都須依靠核能發展。

（撰稿/責編：路西）

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