日本地對艦軍演將首次鎖定沖繩海域

童倩

BBC中文網日本特約記者

2013年10月24日

圖像加註文字， 海上自衛隊將在中國海軍艦艇進出太平洋的通路上演練。

日本自衛隊預定11月1日起以沖繩和九州等西南地區為中心實施為期18天的大規模軍演中，將首次在沖繩縣宮古島設置地對艦導彈防禦系統（SSM）、展開訓練。

防衛省相當於總參謀部的統合幕僚監部周三表示，這個陸海空自衛隊3.4萬人參加的奪島軍演「不針對特定國家」。

不過官方電視台NHK報道中也指出「中國海軍艦艇不時通過沖繩本島與宮古島之間的海域、出入太平洋」，「預定在沖繩南部設置的陸上自衛隊持有88式反艦導彈（SSM-1）部隊展開軍演的射程覆蓋所有沖繩與宮古島之間的海域」。

日本共同社也指出「防衛省表示軍演目的旨在訓練登陸作戰和運輸，但這一實為奪島的軍演可能刺激中國」。

防衛省宣佈軍演的奪島地點是沖繩縣府那霸市東南方向400公里無人居住的衝大東島，預定展開艦艇發射和轟炸機投彈，配合約百名陸上自衛隊員實施不實際登陸的奪島演習等。

沖繩—宮古海域

日本自衛隊近年單獨實施奪島或與駐日美軍實施聯合奪島軍演頻繁，這次軍演最受注目的是首次針對沖繩與宮古島之間的海域投入反艦導彈演習。

圖像加註文字， 日本奪島演練一般被視為防備中國奪回釣魚島的措施之一。

沖繩與宮古島之間的公海近年是中國軍艦穿過東海、進入太平洋活動的要道，日本每次觀察到都會宣佈，而中國艦隊也是堂皇穿過，包括潛水艇浮上海面，被日方視為示威或炫耀。

加強西南防衛是日本近年偏重的戰略，警戒的是日本西南面臨的東海，也就是東海彼岸的中國。

日本的奪島軍演雖然一向宣稱「不針對特定國家」，但中美日等各方都心照不宣地相信是防備中國奪取釣魚島（日美稱尖閣諸島）。

陸上自衛隊雖在日本本土各地都配備88式反艦導彈部隊，但離島並不多，這次調遣往宮古島，使得沖繩與宮古島之間的海域局勢和日本在這一地區針對的目標受到日本傳媒的廣泛關注。

（責編：葉靖斯）

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