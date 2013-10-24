美國當局就寵物食品安全發出警告
- 2013年 10月 24日
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美國食品安全官員向寵物主人發出求助呼籲，以制止一場因為肉乾類寵物糧而引發的致命寵物疾病大爆發。
美國食品及藥品監督管理局（FDA）說，自2007年以來，已有3600隻狗和10隻貓因為吃了此類寵物食品而患病，有大約580隻寵物因此而死亡。
FDA說，寵物在吃了此類食品幾小時後便會出現食慾不振、體力減弱、嘔吐、腹瀉等現象。
此類寵物食品最終可以引發寵物的腎衰竭、腸胃出血以及潰瘍，但導致寵物患病的具體原因目前尚不清楚。
來自中國
FDA說，涉及寵物疾病的食品是用雞肉、鴨肉和甘薯製成的肉乾類寵物糧，其中大部分來自中國。
FDA獸醫中心主管丹納姆說，這是他們遇到的最難以捉摸和神秘的動物疾病之一。
美國有關當局已就此測試了美國市場上的1200種寵物食品，並同中國監管和科研機構合作尋找病源。
食品安全官員還向獸醫以及寵物主人發出呼籲，希望能夠獲得更多的有關信息。
據美國媒體報道，由於多種問題食品已經下架，寵物患病率出現下降趨勢。
（編譯：沙漠 責編：葉靖斯）
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