「中俄計劃共同開發油田曾進行核爆」

Image caption 有關鑽探計劃是一系列中俄在石油供應方面的合作項目

報道說，俄國官員證實，一個中俄計劃共同開發的西伯利亞油田曾進行核爆。

有關的Srednebotuobinskoye油田位於西伯利亞東部。按照一周前簽訂的協議，俄羅斯石油公司和中國石油天然氣集團公司將共同開發這個油田。

俄羅斯官員在周五（25日）證實，在1970和1980年代，前蘇聯當局曾經安排在此進行過七次核爆。

資料同時顯示，自從油田在1970年代發現以來，有關方面已經在此進行鑽探工作，鑽井數目超過100個。

安全憂慮

俄羅斯石油公司和俄國官員都聲稱，油田是安全的，不過，一些環保人士擔憂，從這個油田提取的石油可能受輻射污染。

俄羅斯官員說，有關的核爆是為了改善原油在岩層中的流動。

俄羅斯石油公司在發給路透社的評論中表示，有關方面定期檢查核爆地區的輻射程度，並沒有在原油和地表發現放射性核素。

環保組織「俄羅斯綠色和平」的專家則聲稱，任何的核爆就好像反應堆內的情況一樣，結果都是一樣，就是釋放出放射性核素。原油受污染的機會是存在的。

但是，負責審批開發礦物資源的俄羅斯自然資源部表示，油田不存在安全問題。

Srednebotuobinskoye油田估計有1億3千4百萬桶原油蘊藏，並且有1550億立方米的天然氣。

按計劃，這個油田可以從2014年開始，每天生產2萬桶原油，到2017年，生產量提高到超過10萬桶。

（編撰/責編：顧垠）

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