被平壤遣返的韓國人「經由中國進入朝鮮」

Image caption 朝韓雙方在板門店舉行了遣返儀式。

韓國說，周五（10月25日）被朝鮮遣返的六名韓國公民都是經由中國進入朝鮮的，其中一些人是為了「過上更好的日子」。

這六名年紀為27至67歲男子的交接手續是在韓朝邊界的板門店停戰區進行的。

這些人說，在被遣返之前，他們被扣押在拘留中心。

這六人在返回韓國後有可能面臨起訴，因為韓國禁止該國公民在獲得官方允許前進入朝鮮。

韓聯社說，這些在2009至2012年間非法進入朝鮮的韓國人是徒步走過中朝邊界河結冰的河面或者是跳下游輪游泳前往朝鮮的。

「和解姿態」

報道說，其中一些人在韓國面臨就業問題，認為在朝鮮將會尋找到更好的生活。

但當他們進入朝鮮後卻遭到關押並被審訊長達數月之久後才被遣返回韓國。

同時被遣返的還有一具韓國婦女的遺骸。

韓國官員說，這名婦女是其中一名被遣返男子的妻子。二人曾相約一同死亡，但該男子在掐死妻子之後卻沒有自殺。

朝鮮主動遣返韓國人的情況極為罕見，此舉被視為平壤作出的一個和解象徵，以彌補不久前它單方面取消的南北家庭團聚行動。

（編譯：沙漠 責編：伊人）