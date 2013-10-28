「美國安局大規模監控西班牙人電話」

Image caption 美國情報機構的監聽行動被曝光後引起廣泛抗議

西班牙媒體星期一（10月28日）報道，根據前中情局雇員斯諾登提供的美國文件顯示，大批西班牙人的電話遭到美國國安局的監控。

西班牙發行量最大的《國家報》和《世界報》星期一刊登了有關指稱。

報道稱，美國國安局在2012年12月10日至2013年1月8日對西班牙人的電話、短信以及電子郵件通訊進行了監控，其中遭到監控的電話通話數量達到6000萬次。

西班牙媒體稱，美國監控的內容包括通話雙方的電話號碼以及所處地點，但不包括通話的內容。

西班牙外交部星期一就有關西班牙公民遭美國情報機構監控的報道召見美國大使。

歐洲

此前，德國媒體報道稱德國總理默克爾從2002年起就淪為美國國家安全局的監聽對象。

德國媒體還披露美國情報機構在美國駐德國大使館內設有監聽站，專門負責監聽德國政府機構及個人的電話通話等。

有關披露在德國引起憤怒反應，默克爾將派德國情報機構負責人前往美國就有關監聽事件展開討論。

另外，歐洲議會也將派出代表團前往華盛頓與美國就美國情報機構大規模監聽監控外國政界人士的情況向美國國會表達關注以及搜集信息。

英國《衛報》此前報道稱，35名國家領導人的電話遭到美國國家安全局的監聽。

BBC歐洲事務記者報道稱，接連的曝光令歐洲對美國的信任備受打擊。

（編譯/責編：伊人）