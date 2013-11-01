德國反駁美國對其經濟增長模式的批評

2013年11月1日

圖像加註文字， 工業產品出口是德國經濟主要支柱之一。

美國批評德國經濟增長模式過於倚重出口驅動之後，德國予以反駁，稱華盛頓的說法「令人費解」。

美國財政部周四（10月31日）發佈的報告中，罕見地批評德國的「出口驅動」增長模式對歐元區和全球經濟造成傷害，其國內需求疲弱，不利於歐洲經濟的復蘇和再平衡。

德國財政部周五表示，德國經濟「沒有不平衡」，其經常項目帳上的盈餘不足以引發關注。

一個國家的經常項目帳出現盈餘說明出口大於進口，也稱為貿易順差。

美國財政部半年發佈一次的報告說，整個歐債危機期間，德國的經常項目帳始終保持高額盈餘，而2012年德國的名義貿易順差甚至超過了中國。

德國為其貿易順差辯解說，那是德國經濟競爭力強的體現，也是全球市場對德國優質產品需求的結果。

《金融時報》引述德國財政部一名發言人說，德國經濟富有創新力，通過出口和進口零部件，為全球經濟增長做出了重大貢獻。

德國是歐元區頭號經濟大國，出口是其關鍵強項之一。

近年來，德國事實上充當著歐元區經濟增長引擎的角色，而歐債危機的爆發和延續使得德國在歐元區17國中的重要性日益提高。

今年早些時候，德國經濟與衰退擦肩而過，但二季度GDP的主要增長動力來自消費者和商業活動。

市場分析人士認為，德國的內需確實還大有提高的餘地，但最有可能引領歐元區增長的就是德國，而集中了強大出口優勢的德國作為歐元區的經濟引擎，終歸好過區內一個主要引擎都沒有。