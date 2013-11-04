埃及前總統穆爾西審判推遲至明年1月

2013年11月4日

圖像加註文字， 支持者說，穆爾西在政變中被趕下台，現在面臨的是政治審判。

開羅上訴法院周一（4日）決定，埃及前總統穆爾西涉嫌在去年12月總統府前示威中煽動暴力和謀殺示威者一案推遲至明年1月8日審判。

埃及軍政府審訊前總統穆爾西和14名穆斯林兄弟會高級成員，指控他們在去年12月的反政府示威期間，煽動暴力和謀殺示威者。

穆爾西在法庭上表示，自己仍然是總統，法院無權審訊他，並批評軍隊發動叛變，軍方首領才應該接受審訊。

審訊在首都開羅一所警察學校改成的法庭進行，穆爾西沒有穿上代表被告的白色制服。

大批穆爾西支持者在庭外聲援，批評軍政府捏造罪名，號召示威抗議。當局部署2萬警力，以防突發事件，又在附近一帶拉起封鎖線。

穆爾西在今年7月因抗議者反對其統治被軍方趕下台。雖然穆爾西在民主選舉中當選總統，但是在他掌權的13個月中，與各關鍵機構鬧翻。

他的支持者在開羅靜坐抗議，被軍方武力驅散，導致數百人死亡。當局還取締穆斯林兄弟會，並逮捕該組織數十名高級成員。

支持者說，穆爾西在政變中被趕下台，現在面臨的是政治審判。

穆爾西的高級公關顧問哈達拉接受BBC採訪時表示，因為法庭中的每一個人都是由軍方任命的，所以整個過程就是「作秀」。

審訊地點原定於在開羅另一側的圖拉監獄，但是顯然地是為了阻止示威者，在周日晚些時間被替換。

BBC記者康納利在開羅說，法庭審訊過程將是對於埃及兩股主導力量的考驗，一是考驗軍隊在街道上維持秩序的能力，二是考驗伊斯蘭運動繼續抵抗當局鎮壓的能力。