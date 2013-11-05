日本將增兩艘宙斯盾艦以防禦中朝

Image caption 日本目前擁有6艘宙斯盾艦

日本政府正著手凖備建造兩艘搭載最新銳攔截導彈系統的宙斯盾艦，把目前日本擁有6艘宙斯盾艦的規模擴大到8艘。

《讀賣新聞》周二（11月5日）引述多個消息來源稱，防衛省將在今年底決定的《新防衛計劃大綱》中明確記入8艘宙斯盾艦防衛的態勢。

日本打算把這次建造兩艘宙斯盾艦的工期定在2017年SM3-block2A結束開發期後的幾年內，預計兩艘新宙斯盾艦可在10年內投入配備。

該報道證實了今年7月共同社的相關報道，當時共同社引述防衛省的消息說「正在研究」，並指出每艘宙斯盾艦造價預計為2千億日元（約21億美元）。

兩個不同來源的報道都稱，日本增加宙斯盾艦防衛態勢，是為了防範海洋行動日趨活躍的中國和針對開發彈道導彈的朝鮮。

日本宙斯盾艦隊

今年4月朝鮮向日本海方向設置中程彈道導彈後，日本兩艘搭載攔截導彈系統的宙斯盾艦停泊日本海戒備了3個月，期間防衛省沒派遣其它宙斯盾艦去接替。

當時輿論出現了日本防衛態勢脆弱的指責，隨後共同社報道了防衛省研究增加宙斯盾艦的消息。

日本現有的6艘日本製造的宙斯盾艦，其中4艘搭載日美合作開發的海基攔截導彈系統SM3（標凖3），配合地面的雷達系統，已具備探測、追蹤導彈軌跡並將攻擊日本的導彈擊落在大氣層外的能力。

其餘兩艘宙斯盾艦正在改裝，凖備搭載正在與美國合作開發中的新一代導彈防禦系統SM3-block2A。

7月份共同社報道後，日本網絡上就出現了不少「軍事宅男」的歡呼聲，有網民稱這是「超喜報」，也有網民說「在安倍經濟學帶動了奢侈手表銷路時，買兩艘奢侈軍艦也好」。