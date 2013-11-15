山羊被咬 肯尼亞人賽跑捉元兇獵豹

Image caption 獵豹擅長快速衝刺，但不適合長跑。

肯尼亞東北部一村落獵豹肆虐，咬走村民飼養的山羊，結果4名村人成功追捕到兩頭獵豹。

飼養山羊的村民對BBC說，這兩頭獵豹天天來村裏咬走他們的山羊，一次咬走一頭。

村裏的男人聯合起來在村裏守候，等待獵豹的出現。

就在一天當中最炎熱的時候，追捕獵豹行動展開了，前後一共追逐了4英里（6.4公里）的距離。

獵豹天生是短跑衝刺健將，但卻不擅長跑馬拉松。

被追捕的獵豹撐不了那麼長的距離終於跑不動了「束手就擒」。

村民合力將兩頭獵豹捉住，將他們交給肯尼亞野生動物服務部門。

經濟支柱

村民哈桑對BBC索馬里語廣播的記者說，「我需要拿到賠償，因為我養的山羊大部分被這兩頭獵豹咬死了。」

BBC索馬里語廣播的記者說，牲畜是居住在肯尼亞東北部的肯尼亞索馬里社區的經濟支柱。

哈桑說，「我有15頭山羊被這兩頭獵豹咬死，他們每天都來咬走山羊。」

他組織村民在一天當中最熱的時候，獵豹都躲在陰涼地方休息的時候開始追捕獵豹。

「我早上在喝茶的時候看到他們咬死一隻山羊。」

「我們等到幾個小時，到了中午太陽高照我們才開始追捕獵豹。」

「我和幾名年輕人一起追著他們，最後抓到並把他們帶回來交給當局。」

（編譯：陳書敏 責編：羅玲）