山羊被咬 肯尼亞人賽跑捉元兇獵豹
- 2013年 11月 15日
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肯尼亞東北部一村落獵豹肆虐，咬走村民飼養的山羊，結果4名村人成功追捕到兩頭獵豹。
飼養山羊的村民對BBC說，這兩頭獵豹天天來村裏咬走他們的山羊，一次咬走一頭。
村裏的男人聯合起來在村裏守候，等待獵豹的出現。
就在一天當中最炎熱的時候，追捕獵豹行動展開了，前後一共追逐了4英里（6.4公里）的距離。
獵豹天生是短跑衝刺健將，但卻不擅長跑馬拉松。
被追捕的獵豹撐不了那麼長的距離終於跑不動了「束手就擒」。
村民合力將兩頭獵豹捉住，將他們交給肯尼亞野生動物服務部門。
經濟支柱
村民哈桑對BBC索馬里語廣播的記者說，「我需要拿到賠償，因為我養的山羊大部分被這兩頭獵豹咬死了。」
BBC索馬里語廣播的記者說，牲畜是居住在肯尼亞東北部的肯尼亞索馬里社區的經濟支柱。
哈桑說，「我有15頭山羊被這兩頭獵豹咬死，他們每天都來咬走山羊。」
他組織村民在一天當中最熱的時候，獵豹都躲在陰涼地方休息的時候開始追捕獵豹。
「我早上在喝茶的時候看到他們咬死一隻山羊。」
「我們等到幾個小時，到了中午太陽高照我們才開始追捕獵豹。」
「我和幾名年輕人一起追著他們，最後抓到並把他們帶回來交給當局。」
（編譯：陳書敏 責編：羅玲）