美國銷毀六噸沒收庫存象牙工藝品

Image caption 美國銷毀六噸沒收庫存象牙製品。

美國碾碎銷毀超過六噸的象牙工藝品，包括象牙、雕刻和首飾。

數以千計的象牙製品在丹佛市北部的國家野生動物園儲物庫被倒入碾碎機銷毀，此前他們已經庫存了25年。

自從1989年國際象牙貿易禁運條例生效，美國入境口岸從眾多的走私犯、商人和遊客處查獲扣留了這些象牙工藝品。

儘管存在著全球象牙貿易禁令，大象還是因其珍貴的象牙而繼續遭到槍殺。

美國魚類和野生動物服務部主任阿什說，象牙工藝品的愛好者想要這些庫存的象牙製品，這些非法紀念品和小飾物可以滿足消費者需求，我們要在全世界範圍內銷毀這些象牙。

其它非法交易

根據官方數據，這些收藏品說明有2000多只成年大象被射殺。而去年間，緝獲的非法象牙比過去二十年的數目都要多。

專家們警告說，非法的象牙貿易正威脅非洲大象的存在，它們是地球上最大的陸地動物。

此前，美國國務卿約翰·克里宣佈了一項100萬美元的專項資金，協助打擊屠殺瀕危大象和犀牛獲得象牙和牛角的老撾偷獵集團。

克里說，他們用販賣野生動物得來的非法收入從事毒品、武器和販賣人口等交易。

（編譯：凡尼/ 責編：羅玲）

網友如有評論，請用下表：

我懷疑銷毀象牙工藝品是否是在打擊象牙貿易，還是恰恰相反。

從經濟學原理來看，供需關係是決定商品價格的根本原因。銷毀了象牙製品，可能會推高市場上象牙製品的價格，進而拉動了偷獵大象者更多的經濟動機。相反，如果用嚴格的方式（以區別於非法象牙製品）把這些象牙製品合法的投入市場，加大了供給，會拉低象牙製品的價格，進而打擊象牙貿易。

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