分析：美國股市創新高是否引發泡沫？

Image caption 美國股市牛氣衝天，業內人士警告泡沫危險。

美國股市11月18日開盤繼續全線走高，道指和標普500指數在開盤之際即再度雙雙涮洗歷史新高，但有專家擔憂，這將帶來美國股市新一輪的泡沫。

美國道瓊斯指數上升了39.7點，第一次升破16000點，標凖普爾指數上升2點，越過1800點。

當下，正值美聯儲現任主席本·伯南克（Ben Bernanke）離任時期，將接替他職位的珍妮特·耶倫（Janet Yellen）也會繼續實行低息政策，在美國經濟仍脆弱時保持貨幣流動性。

股票投資商紛紛看好這一前景，因為這意味著他們能夠進行回報更高的投資。

而就在美國股市一路上升，中小投資者加大股票市場投資力度之際，一些分析人士開始發出警告，這一輪牛市是否存在股市泡沫。

泡沫成因

11月初有消息稱，美國經濟第三季度的增長率好於預期2.8%。股票市場中，美國主要股指道瓊斯指數今年累計上漲22%，標凖普爾指數和納斯達克指數漲幅分別為26%和32%。然而，美國的失業率也從9月的7.2%微升至7.3%。

經濟在增長，但股票創新高的收益卻是有限的。面對政策變化引起的衝擊，美國經濟仍然不夠堅實，《華爾街日報》警告稱，美國股市泡沫已經出現。

尤其是11月7日，Twitter（推特）在紐約證交所上市，其首次公開招股（IPO）在交易首日股票價格即大漲73%。美國財經網站「市場觀察」投資專欄撰稿人科迪·維拉德11月13日發表文章說，Twitter的市值大漲標誌著網絡泡沫進入高峰，除此之外，諸多跡象都在表明股市存在泡沫。

根據金融數據和軟件公司FactSet發佈的一份報告表明，標凖普爾500指數中49%的公司關於今年第三季度的盈利預測好於預期的比率高於4年以來的平均水平，而收入預測好於預期的比率則低於4年以來的平均水平。股票成本的降低增加了公司的盈利，卻並沒有增加公司收入和規模。

早在2000年網絡泡沫破滅前，標凖普爾500指數中的美國大公司的歷史市盈率接近歷史平均水平的兩倍，2007年初，美國房價下跌30%前，房價租金比是正常水平的兩倍，都警示著「高點」中蘊含的危險性。

謹慎投資

中國上市公司市值管理研究中心負責人施光耀在接受BBC中文網採訪時說，全球經濟回暖，牛市即將到來；但是結合美國上市企業的情況，其綜合實力決定著市值層面的競爭，要警惕泡破的形成，優化上市公司的生存空間。

全球最大的投資管理公司貝萊德（BlackRock）的CEO 拉里·芬克說，股市已經有非常大的漲幅，我們確實認為股市有泡沫的存在。

全球第二大基金管理公司美國先鋒集團（Vanguard Group）創始人傑克·博格爾認為，投資者不應該因為股市處於上升期而做長期投資的決定，更強調，「歷史高點」並非決策依據。

即使耶倫上台之後延續執行美聯儲的低息政策，使得中小投資商進入美國債券市場，但由此一來，美聯儲資產負債表債務大幅增加，加上國家經濟收入仍不夠堅實，原本刺激經濟增長的目標能否達成，還是一個疑問。

（撰稿：凡尼 責編：路西）

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