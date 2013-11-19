Image caption 台灣外交部西亞及非洲司司長王建業說，同岡比亞斷交是「維護國家尊嚴與活力外交」。

台灣外交部星期二（11月19日）表示，將在一個月內關閉駐岡比亞使館，並請岡比亞對駐台使館同等處理。

台北在岡比亞單方面與之斷交後，於本周一宣佈出於「維護國家尊嚴與活路外交原則」理由與岡比亞斷交。

台灣外交部官員表示，岡比亞目前仍有金額為1千萬美元的台灣貸款，相信這筆債務將會按合約如期償還。

中央社說，台灣總統府和行政院稍早責令外交部檢討岡比亞突然與台斷交事件，並展開全面評估，防止類似事件重演。

台灣總統馬英九周二表示，政府將認真細緻地回顧事情發生的前因後果，並對駐岡比亞外交人員採取行政處罰措施。

他說，這些駐外人員的主要過錯是沒有及時就雙邊關係即將發生的變故發出警告。

台灣還表示將撤離技術團並停止一切雙邊合作計劃。

台外交部此前稱斷交是岡比亞總統賈梅的「個人決定」，並派出了特使前往岡比亞希望挽回，但賈梅並未接見台方特使。

賈梅說同台灣斷交是為了岡比亞戰略利益，並通過臉書說中華人民共和國才是岡比亞外交承認的唯一中國。

台灣中央社報道稱，不滿賈梅決定的台灣網民蜂擁至賈梅的臉書留言對他提出批評，導致賈梅的臉書網頁一度癱瘓。

（編譯：郱書 責編：伊人）