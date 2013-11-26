美國轟炸機挑戰中國東海防空識別區

2013年11月26日

圖像加註文字， 這兩架沒有攜帶武器的B52轟炸機是在周一從關島起飛，參加日常演練的。

兩架美國B-52轟炸機沒有按照中國防空識別區規定飛越東中國海有爭議島嶼。

中國在上周六（23日）正式宣佈劃設東海防空識別區，並要求所有進入防空識別區的飛機必須遵守其規定。這包括提供飛行計劃書、開放雙向無線電通信並明確標出其國籍。

五角大樓的一名發言人說，這些飛行遵循了「正常的程序」。

美軍上校斯蒂夫·沃倫說，這兩架飛機在飛越日本和中國都聲稱擁有主權的島嶼（中國稱釣魚島，日本稱尖閣列島）時，遵循了正常程序，這包括不遞交飛行計劃書、不事先通過無線電通信與中方聯絡。

中國國防部說，任何忽略這些法規的人都將受到「緊急防禦措施」

沃倫上校說，「我們在尖閣列島海域執行了這次飛行任務。」他還說，到目前為止中方尚未對此做出任何回應。

他補充說，這兩架美軍飛機都未攜帶武器，它們是在周一從關島起飛的，在該海域的飛行活動是日常演練的一部分。

在日本和韓國派有七萬多駐軍的美國此前曾表示，他們將不會遵守中國劃設的防空識別區。

美國認為，中國劃設的防空識別區「不利於地區穩定」。

（編譯/責編：尚清）

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讀者反饋

美國政府的霸道誰都知道，但美國政府的自私往往被人忽略。無論經濟上還是軍事上，沒有他的利益，或者一旦眼看沒有利益了，他就停止支持，幫助你。從二戰以來，誰能發現意外？所以中日矛盾上，日本政府就是看不清這一點，這是當代日本政府最大智力障礙。

<strong>Ming, Australia</strong><br/>

美國這麼做有點像下層社會的無賴，更顯示了有些美國人的無理，霸道。日本可以劃識別區最近離中國130公里，中國就不能做同樣的事，這明顯就是雙重標凖，很難讓人接受。讓我真正看到了，什麼是美國的真理，自由-弱肉強食。

<strong>JAMES, ZIMBABWE</strong><br/>

美方此舉是要向各方展示, 她在此區內的霸主地位不容被挑戰.

相反, 對中方的防空識別區管理而言, 此舉是充滿挑戰的, 意思是: So what! 中方若無適當反應, 就等如被廢武功.

中方的適當反應, 應是 "以其人之道還自其人之身".

<strong>香港仔, 香港</strong><br/>

如果中國還不抓緊最後的機會與俄羅斯結成軍事同盟,以後就更不可能了.

<strong>未署名</strong><br/>

如果中國政府還沒有意識到為什麼美國在軍事上從不把中國放在眼裏，可以隨意挑釁，刺激和羞辱中國（包括南海撞機，轟炸我駐南聯盟大使館及現在明目張膽地挑釁），那就是愚蛋了。美國為什對俄羅斯絕不敢這樣？因為俄羅斯核武庫甚至比美國還大且敢於出手，而中國的核武庫只是俄美的一個零頭，且美國看透中國不敢像俄羅斯那樣該出手時就出手，因此才如此肆無忌憚。

未署名

美國此舉讓全世界拍巴掌叫好!!中國共產黨欲以日本為籍口,先是宣佈東海防空識別區,然後是南中國海,南極與北極圈...中國解放軍欲統一全世界的步伐已開始實行了,全球不可不提高警惕啊!!!

<strong>信奉基督的華人, Malaysia</strong><br/>

中國政府是最大的紙老虎 ，大陸人民需要自由。

<strong> 宇宙獨裁國</strong><br/>

大炮即真理，強權即公理，什麼國際法聯合國都是忽悠小國的，戰爭才是合法維權手段！

<strong>白雲黃鶴, 武漢</strong><br/>

美帝國主義可以挑釁世界上任何一個國家，但是它終將自食惡果。

釣魚台的主權是屬於中華民國的，無奈國際上以強凌弱，經常不會考慮正義，只考慮自身的利益，尤以美、日為最。

日本經二次大戰失敗至今仍未覺醒，還在想著＂大東亞共榮圈＂的帝國夢，殊不知歷史是會循迴的，國家的強弱也不是永遠的，只有公平、正義、友善對待他國才能得到他國的尊重，也才能長治久安。一味的自以為是，只會將自己推向毀滅的懸崖。

<strong>Alan, Taipei</strong><br/>

美國這麼做真夠毛病的，本來是2個半小孩在吵架，現在是3個了