澳否認對中國防空識別區的批評「越界」

Image caption 畢曉普否認澳是在美國的壓力下作出有關表態。

澳大利亞外長否認早些時候批評中國劃設東海防空識別區的舉動「越界」。

在中國宣佈劃設東海防空識別區之後，澳大利亞外交部緊急召見中國駐澳大使，表達了澳政府對有關事件的關注。

澳外長畢曉普說，中國宣佈劃設東海防空識別區的時間以及方式都不恰當，「對區域穩定無益」。

北京當局此後抨擊畢曉普的言論「不負責任」，要求她立即更正「錯誤言論」，並警告兩國關係可能因此受損。

中國駐澳大使馬朝旭也就劃設東海防空識別區「向澳方表明嚴正立場，駁回澳方錯誤言論，要求澳方尊重事實，不選站隊，切實維護中澳戰略伙伴關係」。

「不後退」

針對中方的抨擊，澳外長畢曉普並沒有因此退縮，她更否認澳是在美國的壓力下作出有關表態。

畢曉普說，「長久以來，澳大利亞反對任何一方強行或單方面採取可能增加東海緊張局勢的行動」。

她表示，「確保東海區域的和平穩定，涉及我們的重大利益」。

畢曉普稱，「澳大利亞並非是對此提出關注的唯一一個國家。如果其它國家作出類似的舉動，我們也會表達關注」。

美國在中國宣佈劃設東海防空識別區後對中國提出批評，並說中國的做法破壞了區域穩定。

中國是澳大利亞最大的貿易伙伴國，新當選的艾伯特總理亦希望推動加強與中國的聯繫。

但華盛頓仍然是坎培拉的重要盟友。畢曉普上月表示，新政府希望將日本作為亞洲的「最好朋友」，並加強與中國的關係。

畢曉普說，她不認為坎培拉對中國東海防空識別區的立場會影響澳中自由貿易談判。

她表示，中國是澳大利亞的主要貿易伙伴，澳洲與中國的聯繫深久長遠，向對方提出令人關注的問題是恰當的，提出的方式希望有助對方加以考慮。

艾伯特在10月份表示，他希望澳中自由貿易談判可在今年底結束。

（編譯：蕭爾 責編：李莉）

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讀者反饋

是日本先單方面改變可能增加東海緊張局勢的行動」.你澳大利亞表達關注了嗎?真不是人說話。<strong>dgm11, 中國</strong><br/>

從地緣政治來看，澳大利亞此舉明顯不智。對於中國而言，澳大利亞作為地緣競爭對手的排位，遠遠在日美韓等國之後，甚至還要在俄羅斯、東盟國家之後；從澳大利亞的角度來看，想要向亞洲輻射影響力，中間還隔著一個印尼。無論從誰的角度來看，雙方都沒有對抗的理由。但現在澳大利亞自願綁在美日的戰車上和中國對抗，除了白白浪費澳大利亞納稅人的金錢和中澳長久以來的友好關係，看不到一丁點成果。

如果非要給澳大利亞此舉一個理由，那就是僵化的冷戰思維和傲慢的意識形態作祟。<strong>DI, </strong><br/>

匆忙出台這樣的政策，難道就不知道考慮一下出台後各國政府的反應嗎？決策的過程是怎樣的？徵求過國際問題專家的意見嗎？

人家不理睬，你怎樣應對？訴諸武力嗎？不怕背上挑起戰爭的罪名？無所作為，不怕被人嘲笑、成為世界笑柄？

感覺有些人簡直是把國家大事當兒戲！<strong>焚燒和尚傘, </strong><br/>

近期爆料韓國、新加坡和澳大利亞幫美國竊聽馬來和印度尼西亞，後兩國頗為不滿。再加上中國之前釋放的種種友情和厚利，倒看看美澳如何用岸艦導彈在南洋封控中國船隻？

<br><strong>董狐, </strong><br/>