冰島警察有史以來首度擊斃嫌疑人

Image caption 冰島首都雷克雅未克向來給人以平和、無聊的印象。

一直給外部世界以平和、無聊印象的冰島發生了有史以來第一起警察開槍擊斃嫌疑人的事件。

冰島警察當地時間周一（12月2日）凌晨在與一名持槍拒捕男子對峙時開槍將其擊斃。

官方消息稱，這名59歲男子家住首都雷克雅未克某公寓樓，當他看到攜槍警察進入所在樓房時涉嫌向警察開槍。

警察稱，他們在發射催淚彈之後，最終在不得以情況下向拒捕男子開槍；另有兩名特警在行動中受到槍傷。

冰島警察總監表示，警方對事件深表遺憾，並已經向死者家屬致哀。

警察總監還表示，這是冰島「史無前例」的惡性事件。

北大西洋小國冰島全國人口32.2萬，據稱是世界上犯罪率最低的國家之一。

正因如此，冰島警察幾乎沒有與嫌犯暴力對峙的經驗，更從未發生過射殺嫌犯的事件。

冰島政府目前已為參與武裝拘捕行動的特警隊員安排心理醫生，以便緩解「心理創傷」。

（編譯：晧宇 責編：伊人）