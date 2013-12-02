冰島警察有史以來首度擊斃嫌疑人
- 2013年 12月 2日
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一直給外部世界以平和、無聊印象的冰島發生了有史以來第一起警察開槍擊斃嫌疑人的事件。
冰島警察當地時間周一（12月2日）凌晨在與一名持槍拒捕男子對峙時開槍將其擊斃。
官方消息稱，這名59歲男子家住首都雷克雅未克某公寓樓，當他看到攜槍警察進入所在樓房時涉嫌向警察開槍。
警察稱，他們在發射催淚彈之後，最終在不得以情況下向拒捕男子開槍；另有兩名特警在行動中受到槍傷。
冰島警察總監表示，警方對事件深表遺憾，並已經向死者家屬致哀。
警察總監還表示，這是冰島「史無前例」的惡性事件。
北大西洋小國冰島全國人口32.2萬，據稱是世界上犯罪率最低的國家之一。
正因如此，冰島警察幾乎沒有與嫌犯暴力對峙的經驗，更從未發生過射殺嫌犯的事件。
冰島政府目前已為參與武裝拘捕行動的特警隊員安排心理醫生，以便緩解「心理創傷」。
（編譯：晧宇 責編：伊人）