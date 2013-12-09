達賴喇嘛將不出席曼德拉葬禮

Image caption 1996年8月，達賴喇嘛曾經出訪南非，並與時任南非總統曼德拉會面。

達賴喇嘛的發言人丹增塔拉周一（9日）在位於印度達蘭薩拉的西藏流亡政府總部對法新社說，達賴喇嘛沒有前往南非的計劃。

不過，他並沒有解釋為什麼達賴喇嘛不出席下周二舉行的曼德拉的官方悼念活動以及下周日舉行的國葬。

但是，2011年達賴喇嘛應邀前往南非出席圖圖大主教的80歲生日慶祝活動時，南非政府拒絕向他簽發簽證。

這是2009年達賴喇嘛赴南非參加諾貝爾獎得主演講簽證遭拒以來，比勒陀利亞政府第二次拒發他的簽證。

自從1959年達賴喇嘛流亡印度以來，中國政府一直限制他的海外旅行，並警告外國政府西藏流亡精神領袖對任何國家的訪問都會損害它們與中國的關係。

北京指控達賴喇嘛試圖「分裂祖國」。達賴喇嘛則說，他不過是通過非暴力手段爭取藏人擁有更多的自治。

去年，南非一家法院承認，在新德里的南非使館暫停處理達賴喇嘛的簽證申請是迫於中國的壓力。

中國目前是南非的一個重要貿易伙伴。

達賴喇嘛本人在12月6日曾對曼德拉的去世發表講話，說他非常敬仰曼德拉這位偉人，對他的去世感到悲傷。

他還說：「我們必須有決心或毅力繼續他的精神。這是非常重要的。」

1996年8月，達賴喇嘛曾經出訪南非，並與時任南非總統曼德拉會面。

（撰稿/責編：尚清）