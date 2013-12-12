韓亞空難調查報告：中國女孩兩次遭碾壓

Image caption 這次空難是舊金山國際機場自09年以來的最嚴重事故。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）周三（12月11日）公布的關於今年7月發生在舊金山的韓國亞航空難調查報告說，中國女學生葉夢圓曾兩次遭到車輛碾壓。

加州當局一個多月前說，16歲的中國女學生葉夢圓被拋到飛機外的跑道上，因為身上覆蓋著消防泡沫而未被發現，被趕來的一輛消防車碾壓成重傷而死。

但周三公布的NTSB調查報告說，被拋在跑道上仍然活著的葉夢圓曾先後兩次被碾壓。第一次是噴灑救火泡沫的消防車，11分鐘後又遭一輛調頭取水的卡車碾壓。

報告說，駕駛韓國亞洲航空公司波音777客機的飛行員因為「非常緊張」而導致操作失誤，致使飛機撞到跑道，釀成三名中國女學生死亡、180多人受傷的慘劇。

另外兩名中國女孩是在飛機墜落地面時喪生的，她們和葉夢圓都是從中國浙江前往美國參加夏令營活動的中學生。

飛行員失誤

NTSB公布的調查報告說，引發空難事故的原因是當時駕駛飛機的飛行員李江國極為緊張而導致的人為失誤。

報告指出，雖然客機飛行員李江國總飛行時間接近一萬小時，但駕駛波音777的累積時間僅35個小時，而且發生空難當天是他首次在舊金山國際機場降落。

報告說，當地面人員告訴李江國，機場上協助降落的下滑坡度指示燈由於機場擴建而暫時無法使用，需要他目測降落時，李江國感到非常緊張。

他向地面人員表示自己手動操作大型客機著陸時總是「感到壓力很大，非常困難」。他還向調查人員承認，他對操作波音777的自動駕駛系統「其實也沒有太大信心」。

李江國由於失誤關閉了自動油門，導致飛機降落速度過低。當他意識到錯誤試圖將飛機重新拉起時機尾撞到跑道盡頭的海堤墜落起火。

（撰稿：沙漠/責編：蕭爾）