專家：朝鮮清洗張成澤 殘酷且充滿風險

Image caption 朝鮮電視播出張成澤在政治局會議被逮捕拖走的畫面。即使在朝鮮這樣的集權而且有整肅歷史的國家，這也十分罕見。

朝鮮在12月12日宣佈處決了金正恩的姑父、朝鮮從前最顯赫的官員之一的張成澤。金正恩使用殘酷手段鞏固權力，使朝鮮變得更加集權、統治更加個人化，但這可能充滿了政治風險。

張成澤被迅速血腥清洗（未經證實的消息說，他可能被用機關槍處決），就在四天前朝鮮電視播出張成澤在政治局會議被逮捕拖走的畫面。即使在朝鮮這樣的集權而且有整肅歷史的國家，這也十分罕見。

這項宣佈似乎使時光倒流到50年代；那時候對個人的殘酷清洗和鬥爭更為普遍。

另外一個非同尋常之處是張成澤被冠以各種罪名，包括經濟腐敗、生活腐化墮落、賭博、不服從軍隊、更重要的指控是策劃政變，企圖奪取「黨和國家的最高權力」。

殺一儆百

朝鮮媒體使用措辭激烈、充滿火藥味的語言把張成澤說成是「賣國賊」、「天下頭號千古逆賊」、「背叛黨和領袖天大的信任和深恩的栽培」。

對張成澤的指控還包括反對國家的「反革命分子」，和「異化分子」集團。這暗示著有許多人反對或者對金正恩的權威的態度不明朗，許多人敵視朝鮮政權。在今後的日子裏隨著清洗擴大，外界就可以看到這個所謂的反對集團的範圍有多大。

如果朝鮮存在廣泛的反對意見，那麼清除單個領導人可能不足以壓制這些反對意見，不過迅速處決張成澤可能會對其他心存不忠的人是個有力的震懾。

家族忠誠

Image caption 據料金正恩的地位經過上周發生的突變得到加強

不過公開張成澤對朝鮮前領導人金正日和金日成不忠也有一定的風險，因為這會破壞長期以來關於朝鮮政治統一和強大的宣傳口徑，使普通朝鮮人對新領導層的穩定產生疑問。

處決金家姻親張成澤也非同尋常，因為這樣可能會影響到家族的忠誠度，畢竟朝鮮家族國家權力的合法性依賴於家族的忠誠。

經濟政策分歧也可能是張成澤被除掉的一個原因。張成澤被某些人看作是改革派，是同中國政府關係密切的首要朝鮮官員。朝鮮媒體對張成澤的譴責包括他錯誤經營幾個經濟開發區。

儘管如此，朝鮮的經濟改革似乎不可能因為張成澤受到清洗而陷入停頓。朝鮮政府仍然致力於開放14個特殊經濟開發區。今年朝鮮立法已經通過了這些內容。本周中國和朝鮮還證實要修建新的跨境鐵路。

軍事冒險

目前韓國軍方密切注視朝鮮軍隊的動向。有未經證實的報道說，朝鮮加強了邊境控制，朝鮮半島西部的海上分界線附近朝鮮也加強了戒備。朝鮮經常用軍事冒險手段轉移國內的注意力，比如發射導彈、製造陸地和海上同韓國的邊界衝突。通過製造危機朝鮮能夠達成內部團結。

朝鮮此類冒險舉動也有可能增加國家內部不穩，因此美國及其亞洲盟國在今後幾天有更多理由加強監視朝鮮的局勢發展。

雖然有跡象顯示金正恩的地位經過突變得到加強，但是變化突然發生，以及變化需要適應期，因此朝鮮的局勢在可見的未來仍然難以預測。

（編譯：橫路 責編：顧垠）

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