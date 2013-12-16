朴槿惠促韓國上下嚴防朝鮮「挑釁」

Image caption 朴槿惠在青瓦台總統府首席秘書會議上談到朝鮮局勢。

韓國總統朴槿惠警告，朝鮮處決國防委員會副委員長張成澤之後，不能排除平壤當局發起挑釁的可能性。

朴槿惠星期一（12月16日）說，韓國政、軍、民需要保持警戒態勢，以便隨時都能進行應對。

朴槿惠說，張成澤被處死使得東北亞地區局勢變得「嚴重且不可預測」。他指示軍警加強對黃海島嶼等邊境地區的警戒力度。

張成澤上周被朝鮮國家安全保衛部特別軍事法庭以顛覆國家陰謀罪判處死刑，隨後還傳出了朝鮮召回駐中國政商人員的消息，讓外界猜測金正恩政權正在肅清張成澤的殘餘勢力。

不過，朝鮮國家經濟發展委員會高級官員尹永錫星期天（15日）在平壤接受美聯社的採訪時說，朝鮮的經濟發展計劃不會受阻，仍將繼續推進。

此外，朝中社也連續多天發佈最高領導人金正恩巡視各地建設的消息。

BBC駐守爾記者威廉姆森分析說，朝鮮似乎正設法營造「一切如常」的景象。

張成澤生前與北京聯繫密切，在引進中國投資方面做了不少工作。他被金正恩清洗引發人們猜測朝鮮將不再引入外資。

BBC記者指出，張成澤被處決還引起人們擔心朝鮮將透過採取軍事行動來團結全國上下。

（撰稿／責編：葉靖斯）

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