韓國歸還中國軍人遺骸 發掘工作開始

2013年12月20日

圖像加註文字， 發掘和清理埋葬在韓國墓地的中國軍人遺骸和遺物的工作將需要一段長時間

來自韓國的報道說，按照此前中韓雙方達成的有關歸還中國軍人遺骸的協議，韓國方面已經在周五（20日）開始挖掘遺骸的工作。

牽涉在此次行動中的是參與朝鮮戰爭的中國人民志願軍的士兵的遺骸。

中韓兩國在本月初曾就歸還安葬於韓國坡州市墓地的中國軍人遺骸一事達成協議。

開始發掘

按韓聯社的報道說，韓國遺骸發掘鑒定小組共50餘人參與發掘工作。工作人員發掘出壇子，把壇內的遺骸按照編號放入透明的塑料箱子中。

報道同時稱，由於嚴寒天氣，發掘工作將需要一周左右的時間。

此外，清理和處理遺骸的工作則需要大約兩個到三個月的時間。

除了遺骸之外，韓國當局也需要處理中國士兵的遺物。

負責部門

中國官方新華社的報道說，中韓雙方將本著人道主義精神，通過協商進行有關工作。

報道也援引韓國駐華使館官員的話說，此次發掘和歸還遺骸工作由韓國國防部負責。官員同時稱，據他了解，這是韓國首次直接將中國軍人遺骸歸還中國。

資料顯示，韓國曾經於1981到1989年間通過朝鮮向中國歸還了42具軍人遺骸，另外也於1997年再歸還一具遺骸，不過後來朝鮮拒絕這種做法。

在今年6月韓國總統朴槿惠訪華時曾與中國國務院副總理劉延東商討將中國軍人遺骸歸還其家屬的有關事宜。

資料顯示，有關墓地內共埋葬了425具朝鮮戰爭時期陣亡的中國軍人遺骸。