洛克比空難25週年紀念儀式在英美舉行

2013年12月21日

圖像加註文字， 在蘇格蘭洛克比，人們為死難者獻花並默哀一分鐘。

美國和英國為1988年泛美航空103班機在蘇格蘭洛克比上空爆炸25週年舉行紀念儀式，並默哀一分鐘。

在倫敦的西敏寺，蘇格蘭的洛克比，以及美國華盛頓附近的阿靈頓國家公墓都分別為洛克比空難25週年舉行紀念儀式。

洛克比空難造成270人喪生，許多家屬到蘇格蘭洛克比的德萊法斯戴爾公墓，在刻有遇難者名字的紀念碑前向死者獻花。

蘇格蘭首席部長薩蒙德也出席鮮花儀式，另外當地教堂也舉行了紀念禮拜。

在倫敦西敏寺舉行的紀念儀式有蘇格蘭和英國政府代表參加。

美國紀念

在美國，人們聚集在華盛頓特區附近的阿靈頓國家公墓，向罹難的親人致意。

美國司法部長霍爾德在紀念儀上講話。

圖像加註文字， 人們在刻有洛克比空難死者名字的紀念碑前獻花。

他表示，雖然這起令人痛心的事件已經經過四分之一世紀，但時間不能撫平傷痛，也不能彌補損失。

另外，紐約州的敘拉古大學也舉行紀念儀式，當年有35名學生搭乘泛美航空103班機從海外學習計劃返回美國過節不幸遇難。

圖像加註文字， 阿靈頓國家公墓為洛克比空難舉行紀念儀式。

調查

1988年12月21日，美國泛美航空公司的103航班在蘇格蘭洛克比鎮上空爆炸並墜毀，機上所有259人和地面11人遇難。

洛克比空難是發生在英國並造成最多人喪身的恐怖襲擊事件，該事件亦被認為是2001年的紐約911恐怖襲擊之前全球最嚴重的恐怖活動。

利比亞人梅格拉伊被判刑確定是洛克比空難的主犯，但他一直到去年因癌症死亡之前都否認犯罪。

英國、美國和利比亞政府表示，將合作調查處洛克比空難事件的真相。