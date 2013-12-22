肯尼亞火車撞入首都內羅畢貧民窟
- 2013年 12月 22日
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來自肯尼亞的報道說，一列貨運火車撞進首都內羅畢的基貝拉貧民窟的民居，導致數人受傷。
這列開往烏干達的火車在途徑這個非洲最大的貧民窟時出軌。
肯尼亞紅十字會說，他們擔心有數十人被困在倒塌的民居內。
在現場的記者說，居民對當局的搶救速度緩慢感到憤怒。
肯尼亞《國家日報》的記者昂基裏說，警方正在試圖找出如何將營救設備運到出事地點、幫助解救被困人員的方法。
但是他說，出事地點是一個人口密集的地區，設備很難進入。
其它報道說，出事現場聚集的大批人群也阻礙了營救努力。
肯尼亞交通部長說，目前至少有六人已被送往醫院。
他還說，基貝拉貧民窟的居民早就得到警告，叫他們不要在鐵道邊上建房屋。
（編譯：嵇偉 責編：尚清）