肯尼亞火車撞入首都內羅畢貧民窟

Image caption 肯尼亞火車撞入首都內羅畢貧民窟現場。

來自肯尼亞的報道說，一列貨運火車撞進首都內羅畢的基貝拉貧民窟的民居，導致數人受傷。

這列開往烏干達的火車在途徑這個非洲最大的貧民窟時出軌。

肯尼亞紅十字會說，他們擔心有數十人被困在倒塌的民居內。

在現場的記者說，居民對當局的搶救速度緩慢感到憤怒。

肯尼亞《國家日報》的記者昂基裏說，警方正在試圖找出如何將營救設備運到出事地點、幫助解救被困人員的方法。

但是他說，出事地點是一個人口密集的地區，設備很難進入。

其它報道說，出事現場聚集的大批人群也阻礙了營救努力。

肯尼亞交通部長說，目前至少有六人已被送往醫院。

他還說，基貝拉貧民窟的居民早就得到警告，叫他們不要在鐵道邊上建房屋。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）