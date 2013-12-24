巴前總統穆沙拉夫將面臨叛國罪審判

Image caption 穆沙拉夫一直未能實現重返巴基斯坦東山再起的願望。

巴基斯坦前總統和軍事領導人穆沙拉夫將以叛國罪在伊斯蘭堡的一個特別法庭受審。

對穆沙拉夫的指控涉及他在2007年暫停憲法並下令實行全國緊急戒嚴。

此前一天，穆沙拉夫提出，因為他在2007年時仍然是軍事領導人，所以只有軍事法庭可以給他的行動定罪。這一申訴被伊斯蘭堡高等法院駁回。

現年70歲的穆沙拉夫同時還面臨謀殺和限制司法等罪名的指控。

目前正處於保釋的穆沙拉夫說，所有針對他的控罪都具有政治動機。

他是巴基斯坦首位面臨叛國罪審判的前軍事領導人。

穆沙拉夫1999年在一次軍事政變中上台並執政長達九年，直到2008年被一個民選政府趕下台。

此後，穆沙拉夫一直在迪拜和倫敦過著流亡生活。

今年3月，他結束流亡重返巴基斯坦，希望能夠領導他的政黨再次參選。但他的候選人資格被剝奪，並面臨多項罪名的指控。

（編譯：沙漠/責編：蕭爾）