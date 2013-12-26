Image caption 俄國報告稱阿拉法特是「自然死亡」

星期四（26日），俄羅斯聯邦醫療-生物署負責人維巴說：「阿拉法特是自然死亡，與輻射無關。」

他們的調查是在2012年對阿拉法特遺骸進行的三項調查中的一個。

上個月，瑞士科學家說，他們在遺骸中發現了高濃度的放射性釙元素，但不能說這是否造成了阿拉法特的死亡。

與此同時，法國進行的一項調查說，他們發現阿拉法特不是被毒死的。

阿拉法特他在位於拉姆安拉的總部吃過一頓飯後便病倒，幾周後被送到法國醫院，並在那裏病故。

他被確診患有嚴重的血液疾病，2004年11月8日死於中風。

但由於他的遺孀蘇哈沒有提出要求，所以有關方面沒有對阿拉法特的屍體進行檢驗。

2012年半島電視台與洛桑的瑞士分析員的一項共同調查發現，阿拉法特的私人物件上含有超出一般水平的釙-210元素。

「政治聲明」

然而，從事同一項研究的瑞士洛桑大學放射物理研究所所長博休德告訴法新社說，俄國的發現沒有科學依據，是一項「政治聲明」。

巴勒斯坦駐莫斯科大使穆斯塔法說，有關阿拉法特死因的調查仍將繼續。

許多巴勒斯坦高級官員都指責以色列對阿拉法特的死負責，不過以色列堅決否認與此有任何關係。

阿拉法特的遺孀上個月告訴BBC，她的丈夫有「許多敵人」，但她不能指控任何人，或者急於下結論。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）