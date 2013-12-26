泰國看守政府拒絕推遲國會選舉
- 2013年 12月 26日
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泰國政局不穩暴力示威增多之際，該國政府拒絕推遲國會選舉的呼籲。
由於擔心候選人在競選活動中的安全，泰國選舉委員會呼籲該國延遲選舉。
但是，泰國官員說，由於泰國議會已經解散，所以在法律上沒有理由推遲選舉。
抗議者要求英拉看守政府下台，被一個非民選的「人民委員會」取代。
泰國看守政府副總理蓬貼·帖甘扎納在一次電視講話中拒絕了選舉委員會延遲國會選舉的要求。
帖甘扎納表示：「選舉委員會說舉行大選將帶來暴力，但是政府認為推遲選舉將造成更多暴力」。
泰國示威持續數周之後，總理英拉宣佈解散眾議院於明年2月2日舉行議會選舉。
然而，示威人群反對這次選舉，反對派甚至拒絕指派候選人。英拉還提出組建全國改革委員會，也遭到反對派否決。
反對派領導人素貼表示不同意舉行大選，希望在大選之前首先進行政治改革。
由反對黨支持的在曼谷舉行的反政府示威，已經導致了泰國自2010年以來的最大的政治動蕩。
泰國示威者周四（12月26日）試圖衝進大選候選人登記地點所在地的泰日體育場，警方向抗議人士發射催淚彈和橡皮子彈，而備有彈弓的示威者則用石頭回擊。
一名警察被槍殺，一名護士受槍傷，數十名警察和示威者受傷，其中一些是重傷。
（編譯：高志強，責編：躍生）