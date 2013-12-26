泰國看守政府拒絕推遲國會選舉

Image caption 泰國示威者在選舉候選人登記地點所在地的泰日體育場附近與警方發生衝突

泰國政局不穩暴力示威增多之際，該國政府拒絕推遲國會選舉的呼籲。

由於擔心候選人在競選活動中的安全，泰國選舉委員會呼籲該國延遲選舉。

但是，泰國官員說，由於泰國議會已經解散，所以在法律上沒有理由推遲選舉。

抗議者要求英拉看守政府下台，被一個非民選的「人民委員會」取代。

泰國看守政府副總理蓬貼·帖甘扎納在一次電視講話中拒絕了選舉委員會延遲國會選舉的要求。

帖甘扎納表示：「選舉委員會說舉行大選將帶來暴力，但是政府認為推遲選舉將造成更多暴力」。

泰國示威持續數周之後，總理英拉宣佈解散眾議院於明年2月2日舉行議會選舉。

然而，示威人群反對這次選舉，反對派甚至拒絕指派候選人。英拉還提出組建全國改革委員會，也遭到反對派否決。

反對派領導人素貼表示不同意舉行大選，希望在大選之前首先進行政治改革。

由反對黨支持的在曼谷舉行的反政府示威，已經導致了泰國自2010年以來的最大的政治動蕩。

泰國示威者周四（12月26日）試圖衝進大選候選人登記地點所在地的泰日體育場，警方向抗議人士發射催淚彈和橡皮子彈，而備有彈弓的示威者則用石頭回擊。

一名警察被槍殺，一名護士受槍傷，數十名警察和示威者受傷，其中一些是重傷。

（編譯：高志強，責編：躍生）