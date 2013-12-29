俄國伏爾加格勒火車站發生自殺式攻擊

Image caption 文傳電訊社援引一名消息人士的話說，炸彈是在車站入口處的金屬探測器附近被引爆的。

據報，在俄國南部城市伏爾加格勒的一個火車站發生一起爆炸，造成至少16人死亡。

俄羅斯反恐委員會稱，這起爆炸有可能是一名女性自殺式炸彈攻擊者造成的。

不過，塔斯社援引安全人士的話說，襲擊者是一名男子，將炸藥背在背包裏。塔斯社還說，在現場找到了爆炸嫌疑人的頭顱。

一名官員說，爆炸大約發生在當地時間12點45分。

俄國文傳電訊社援引一名消息人士的話說，炸彈是在車站入口處的金屬探測器附近被引爆的。

今年10月，一名被懷疑是自殺式炸彈攻擊者的婦女在該市攻擊一輛公共汽車，造成至少6人死亡。

恐怖襲擊

在北高加索地區的一個伊斯蘭顛覆組織最近幾年發動了一系列攻擊，他們還對俄國的一些大城鎮發動攻擊。

伏爾加格勒位於莫斯科以南大約900公里處，北高加索以北650公里處。

俄國政府擔心，在2014年2月7日索契冬季奧運會開幕之前，激進組織將加緊他們的暴力攻擊。

目前還沒有任何組織聲稱對周日發生的這起攻擊負責。

今年7月，車臣顛覆組織領袖烏馬羅夫在網上發佈一段視頻，敦促激進分子使用「最大的力量」來阻止這場運動會。

伏爾加格勒位於索契東北大約690公里處。

星期五，在俄國南部城市皮亞季戈爾斯克發生的一起汽車炸彈爆炸造成3人死亡。

（編譯/責編：尚清）