聯合國關注南蘇丹白色部隊會否加入衝突

Image caption 在Bor市的南蘇丹政府軍士兵。

南蘇丹數千名支持叛軍領袖馬查爾的年輕人在該國戰略要地瓊萊州的首府博爾市集會遊行，聯合國對此表示關注。

聯合國一名發言人告訴BBC，這些年輕人屬於一個叫「白色部隊」的組織，他們全都手持砍刀和棍棒，但沒有受過軍事訓練。

聯合國在南蘇丹使團的這名發言人還說，聯合國已經安排了監控飛機，希望確定這個組織的規模。

南蘇丹的這場衝突起源於現任總統基爾和今年7月被解職的副總統馬查爾之間的權力之爭。

但這場私人爭斗，現在已經變為幾乎蔓延全國的忠於基爾的丁卡族人和忠於馬查爾的努爾族人之間的部族戰爭。

「不可預測的未知數」

博爾市目前由政府軍控制，但這個戰略重鎮有一個叫「白色部隊」的努爾族武裝組織。

有報道引述南蘇丹政府發言人的話說，「白色部隊」有多達2萬5千人呼應了叛軍領袖馬查爾，但是政府的這名發言人沒有透露更多詳情。

現在聯合國在南蘇丹使團的發言人說，「白色部隊」看上去與馬查爾方面很友善，但顯然還沒有直接聽命於他。

他說，「白色部隊」的這些遊行者沒有軍事背景，也沒有紀律約束。

但他們的參與將使衝突升級，對無辜平民的生存威脅更大，是動蕩的南蘇丹局勢的一個「不可預測的未知數」。

在本月南蘇丹的這場血腥衝突中，至少已經有一千人喪生，超過12萬人被迫逃離家園。

離鄉背井的人中，已經有好幾萬向聯合國在南蘇丹各地的辦公處尋求庇護，聯合國增派了人員，給予這些難民額外保護。

南蘇丹政府上周已經同意停火，但叛軍領袖拒絕接受任何有條件的停火。

政府軍說，他們仍然在該國北部石油資源豐富的地區與叛軍交戰。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）