普京：伏爾加格勒攻擊是無可辯解的

Image caption 在伏爾加格勒發生的兩起自殺式攻擊造成大約60人受傷。

俄國總統普京稱，伏爾加格勒最近遭受的自殺式炸彈攻擊是「無可辯解的」。

他在該市探望炸彈攻擊的傷者時說：「無論這些罪犯如何為自己的行為辯解，犯下針對平民的罪行是決不可原諒的。」

在伏爾加格勒市中央火車站和一輛無軌電車上發生的兩起炸彈攻擊導致34人喪生。

目前，該市採取了更加嚴格的安保措施，當局部署了數千名警察。

現在還沒有一個組織聲稱製造了這兩起攻擊，但分析人士說，這些炸彈攻擊是為了破壞下個月在索契舉行的冬季奧運會。

這些攻擊與北高加索地區的伊斯蘭激進分子以往發動的濫殺無辜的攻擊十分相似。

伏爾加格勒有一百萬人口，在二戰期間這裏曾叫斯大林格勒。今年，當地曾舉行充滿愛國主義色彩的斯大林格勒保衛戰70週年的盛大紀念活動。

調查人員相信，一名男性自殺式炸彈攻者襲擊了那輛無軌電車，他們正在檢驗他的屍體，以便確認他的身份。

警方消息來源說，對火車站發動的攻擊可能也是一名男性。

俄國調查委員會的弗拉基米爾·馬金說，兩次炸彈攻擊中的彈片都是一樣的。

分析人士說，攻擊的主要嫌疑人有可能是在逃的車臣伊斯蘭激進領袖多庫·烏馬羅夫。

他以前曾多次指揮針對俄國平民目標的炸彈攻擊。今年7月，他曾發誓他的戰士將盡一切可能阻止普京總統舉辦索契冬季奧運會。

（編譯/責編：尚清）