美國東北部暴風雪造成交通嚴重混亂

Image caption 紐約市政當局出動鏟雪車清除街道積雪

美國東北部地區遭受嚴重暴風雪襲擊，一些地方的積雪達60厘米深，造成交通嚴重混亂。

星期四和星期五持續的暴風雪導致4000多個航班取消，紐約肯尼迪機場（JFK）星期五（1月3日）上午被迫關閉，以清掃積雪。

與此同時，紐約市所有的公共學校都已關閉，紐約州和新澤西州進入緊急狀態。

凍傷危險

氣象預報人員警告說，紐約的氣溫將會下降至攝氏零下25度，而時速為每小時30英里的強風可能在30分鐘內給人體造成凍傷。

紐約州州長科莫向公眾發出呼籲，要求人們認真考慮留在戶內。

剛剛在新年就任紐約市市長的布拉西奧表示，由於紐約市清潔人員的努力工作，城市主要道路的積雪已經清除乾淨。

他在星期五早上發表談話說，「我們可以幫助人們出行，但是如果你今天不需要出門，請留在家中。

（編譯：躍生/責編：李莉）