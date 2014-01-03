美國東北部暴風雪造成交通嚴重混亂
- 2014年 1月 3日
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美國東北部地區遭受嚴重暴風雪襲擊，一些地方的積雪達60厘米深，造成交通嚴重混亂。
星期四和星期五持續的暴風雪導致4000多個航班取消，紐約肯尼迪機場（JFK）星期五（1月3日）上午被迫關閉，以清掃積雪。
與此同時，紐約市所有的公共學校都已關閉，紐約州和新澤西州進入緊急狀態。
凍傷危險
氣象預報人員警告說，紐約的氣溫將會下降至攝氏零下25度，而時速為每小時30英里的強風可能在30分鐘內給人體造成凍傷。
紐約州州長科莫向公眾發出呼籲，要求人們認真考慮留在戶內。
剛剛在新年就任紐約市市長的布拉西奧表示，由於紐約市清潔人員的努力工作，城市主要道路的積雪已經清除乾淨。
他在星期五早上發表談話說，「我們可以幫助人們出行，但是如果你今天不需要出門，請留在家中。
（編譯：躍生/責編：李莉）