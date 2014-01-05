北美暴風雪過後又將迎來嚴寒天氣

2014年1月5日

圖像加註文字， 暴雪和嚴寒讓加拿大和美國人過了一個寒冷的新年

加拿大和美國大片地區在本周早些時候遭遇強降雪後，周末又迎來20年不遇的嚴寒天氣。

來自北極的冷空氣大幅南下，美加兩國氣象部門都發佈寒冷天氣警告。

加拿大環境部門發佈的警告稱，渥太華地區星期六（1月4日）晚間開始急劇降溫，氣溫將低至攝氏零下30-35度，如果考慮到冷風的因素，人們會覺得溫度可能僅有零下40攝氏度。

與此同時渥太華地區還將迎來新一輪強降雪，部分地區還將出現冰雨。

而目前在紐芬蘭，由於一個變壓站因大雪出現故障導致11萬戶居民失去供電，數十萬人將面臨無法取暖的問題。

美國

美國預計冷空氣掠過加拿大後將在星期日開始抵達美國北部和東北部地區，芝加哥氣象部門預計當地星期日晚間將出現超低溫天氣。

氣象預報稱，雖然當地氣溫可能僅是零下26度，但強烈的寒風會令人們感覺遭遇零下45至50攝氏度的極度寒冷天氣。

這意味著裸露的皮膚在數分鐘之內就可能出現凍傷。

冷空氣此次南下將掃過美國中部，專家們呼籲美國南方地區民眾注意保暖，並警告說缺乏合適的禦寒衣物極可能導致凍傷甚至死亡。

即將到來的寒冷天氣預計將給北美交通帶來更多的麻煩。

連續多日的暴風雪已經導致數以千計的航班被取消，而嚴寒天氣可能導致更多的航班被推遲和被取消。