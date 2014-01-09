法國將引渡哈薩克前能源部長至俄國受審

2014年1月9日

圖像加註文字， 阿布利亞佐夫自稱是哈薩克政壇異議人士，但是哈薩克政府則說他詐騙銀行數十億美元。

法國的法庭裁定將把哈薩克斯坦的富豪、異見人士阿布利亞佐夫引渡至俄羅斯或者烏克蘭受審。

阿布利亞佐夫被控詐騙了哈薩克斯坦BTA銀行數十億美元的款項。BTA銀行也在俄國和烏克蘭經營銀行業務，俄國和烏克蘭都向法國提出引渡要求。

法國的法庭還裁定，俄國有優先遣返權。法國當局去年7月逮捕了在法國度假勝地尼斯居住的阿布利亞佐夫。

阿布利亞佐夫否認指控罪名，阿布利亞佐夫的孩子則說要是他被轉送到哈薩克斯坦，就會有生命危險。阿布利亞佐夫的辯護律師也說將會就此裁決提出上訴。

以美國為基地的人權組織--人權觀察則說，要是阿布利亞佐夫被送回哈薩克斯坦，就有極大的可能會受到虐待而且被剝奪公正審判的權利。

去年11月，英國的高等法院裁定阿布利亞佐夫以投資債券詐騙BTA銀行3億美元，並且下令他償還該銀行4億美元。

曾任哈薩克斯坦共和國能源和貿易部長的阿布利亞佐夫在英國面對共11宗法律訴訟。

現年50歲、2009年逃離哈薩克斯坦的阿布利亞佐夫說，對他的指控是出於政治動機，目的是讓他無法成為哈薩克斯坦現任總統納扎爾巴耶夫政治上的對手。

人權人士指責納扎爾巴耶夫試圖讓該國的獨立媒體噤聲、迫害政治對手還有利用警察與司法來抓緊權力。