中國和聯合國努力調停南部蘇丹衝突

Image caption 馬查爾的部隊周五在同政府軍的作戰中丟掉了Bentiu鎮，似乎叛軍在撤退

聯合國安理會敦促南部蘇丹的總統薩爾瓦·基爾（Salva Kiir）釋放政治犯，幫助結束暴力衝突。反叛領導人裏克·馬查爾（Riek Machar）的和平條件是要求釋放11人。

馬查爾的部隊周五在同政府軍的作戰中丟掉了Bentiu鎮，似乎叛軍在撤退。政府表示已經動員了數千人要重新奪取叛軍佔據的最後一個主要城鎮Bor。

去年晚些時候，馬查爾在反叛初期進展順利，奪取了Bor和Bentiu這些主要城鎮，佔據了接近上尼羅河的油田的地方。

政府軍似乎頂住了判軍的攻勢，守住了Malakal，現在又奪回了Bentiu，令總統基爾的力量大振。

但隨著政府軍進攻，成千上萬人逃離了Bentiu，向在那裏的聯合國基地尋求庇護。

中國調停

安理會發表聲明要求釋放囚犯，希望以此開始雙方的和平談判。不過基爾堅持說，那11名囚犯必須要受到法律懲罰。

聯合國聲明要求停火，舉行更廣泛的和談。安理會也強烈反對外部干涉，加劇那裏的政治和軍事緊張。外來干涉是指烏干達，該國派軍隊和攻擊直升機幫助政府武裝。

於此同時，中國繼續調停南蘇丹的衝突。

早些時候，中國外長王毅與6日抵達埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，他分別與南蘇丹政府和反政府勢力代表舉行了會談，為停戰進行調停。

中國在南蘇丹大量投資開發那裏的油田，但那些油田因為部族衝突而陷入停產。中國已向南蘇丹派遣了約350人的聯合國維和部隊。

（編寫：橫路；責編：立行）