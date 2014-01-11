美國空軍軍官涉嫌毒品接受調查
- 2014年 1月 11日
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十名軍官因涉嫌非法擁有毒品正在接受美國空軍的調查。
9名美國空軍中尉和一名上尉分別駐扎在6個美國和英國的空軍基地。
接受調查的其中兩名軍官是位於美國蒙塔拿Maimstrom空軍基地的核武器發射控制員。
據美國媒體報道說，調查開始後，這兩名軍官的安全核准證被暫停。
據信，調查是從位於美國加州的一個空軍基地開始，最初只涉及兩名軍官。
美國空軍發言人對路透社說，「涉及擁有毒品」的調查規模「隨後擴展」。
這位發言人說，調查也包括駐扎在英格蘭Lakenheath皇家空軍基地的美軍軍官。
Maimstrom空軍基地據信控制著420枚洲際彈道導彈。而另一個涉及調查的空軍基地，位於美國科羅拉多州的Schreiver空軍基地，則是彈道導彈防衛組織的總部。
（編譯： 白墨/責編：董樂）