美國空軍軍官涉嫌毒品接受調查

Image caption 十名美國空軍軍官因涉嫌非法擁有毒品正在接受調查。

十名軍官因涉嫌非法擁有毒品正在接受美國空軍的調查。

9名美國空軍中尉和一名上尉分別駐扎在6個美國和英國的空軍基地。

接受調查的其中兩名軍官是位於美國蒙塔拿Maimstrom空軍基地的核武器發射控制員。

據美國媒體報道說，調查開始後，這兩名軍官的安全核准證被暫停。

據信，調查是從位於美國加州的一個空軍基地開始，最初只涉及兩名軍官。

美國空軍發言人對路透社說，「涉及擁有毒品」的調查規模「隨後擴展」。

這位發言人說，調查也包括駐扎在英格蘭Lakenheath皇家空軍基地的美軍軍官。

Maimstrom空軍基地據信控制著420枚洲際彈道導彈。而另一個涉及調查的空軍基地，位於美國科羅拉多州的Schreiver空軍基地，則是彈道導彈防衛組織的總部。

（編譯： 白墨/責編：董樂）