索契冬奧會：俄羅斯逮捕五名恐怖嫌疑人

Image caption 俄羅斯安全人員巡邏索契冬奧會場地

俄羅斯稱在該國北高加索地區逮捕了五名恐怖嫌疑人，並說他們是一個「被禁止的國際恐怖組織」的成員。

這五人是在俄羅斯卡巴爾達-巴爾卡裏亞共和國的首都納爾奇克市被捕的，這裏距離冬奧會主辦地索契有300公里。

俄羅斯國家反恐委員會星期六（1月11日）稱，這無名恐怖嫌疑人持有「手榴彈、子彈，以及一個裝滿了金屬片的自製炸彈裝置」。

位於俄羅斯南部伏爾加格勒州的伏爾加格勒市在12月29日和30日連續遭到自殺炸彈襲擊，導致至少34人死亡。

這兩次襲擊導致俄羅斯國內以及國際社會對2月7日即將開幕的索契冬奧會的安全產生擔憂。

俄羅斯此前宣佈將部署超過3萬名軍警保護冬奧會的安全。俄羅斯總統普京親自視察了冬奧會場館。

安全

伏爾加格勒襲擊發生後俄羅斯警方至今已經逮捕了700餘名嫌疑人。

雖然至今還沒有任何組織出面宣傳對伏爾加格勒的兩次襲擊負責，不過觀察人士指出被俄羅斯通緝的車臣反叛武裝領導人烏馬羅夫曾號召伊斯蘭激進武裝分子將索契冬奧會作為襲擊目標。

俄羅斯對索契周邊地區進行安全控制，非本地車輛除非持有特別通行證否則一律禁止進入索契。而冬奧會場館一帶則只准持有比賽門票或是奧運證件的人才能進入。

美國星期五警告計劃去索契參加冬奧會的美國公民當地可能發生恐怖襲擊，但表示沒有證據顯示襲擊將會是針對美國公民的。

早些時候，美國聯邦調查局（FBI）局長科米透露，美方已經派遣數十人到俄羅斯支援索契冬季奧運會的安保工作。

科米說，FBI將與俄羅斯情報部門合作，20餘名探員與其他工作人員已陸續進駐莫斯科，其餘十多人稍後將前赴主辦城市索契。

（撰稿/責編：伊人）