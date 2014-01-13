中國譴責日本對南海新捕魚條例「說三道四」

圖片版權 Image caption 中國、菲律賓、台灣、馬來西亞、文萊和越南都聲稱對南中國海全部或部分擁有主權。

中國外交部發言人華春瑩周一（13日）譴責日本對中國在南中國海實施新的捕魚限制條例提出的批評。

中國海南省從1月1日起實施新版《海南省實施〈中華人民共和國漁業法〉辦法》，《辦法》要求外國人、外國漁船進入海南管轄水域進行漁業生產或漁業資源調查活動，應當經國務院有關主管部門批准。

新條例還說，如果未經中國方面的許可而進入該海域的船隻，可能被收繳漁具和捕獲的魚，並面臨最高50萬元人民幣的罰款。

日本防衛大臣小野寺五典周日批評說，中國在去年年底之前劃定東海防空識別區後不久又在南中國海實施捕魚新措施令國際社會「坐立不安」。

華春瑩在周一舉行的例行記者會上不點名地說：「發表這一評論的人要麼是無知，要麼是別有用心。」

她說：「我想提醒這位日本官員在發表評論之前應該首先做一些基本的研究，完全了解中國的法律與條例。」

華春瑩表示，這些新的捕魚條例不過是對有30年歷史的中國漁業法作了一些技術上的修正。

北京聲稱對石油和天然氣蘊藏豐富的南中國海幾乎擁有全部主權，但菲律賓、台灣、馬來西亞、文萊和越南也聲稱部分擁有南中國海。

上周，美國稱新的捕魚條例「具有挑釁性和潛在的危險」，招致中國外交部的反駁。

（編譯：尚清 責編：顧垠）

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在說他人無知時，應該反省自己的被教育是不是有問題。沒有理解他人想表達的內容，就罵街的話不好吧。

<strong>kiyotaka, 深圳</strong><br/>

「只准州官放火，不准百姓燒香。」這句話本來是指中共國內，現在應用到國外來了，紅海洋的文革式製造輿論，東南海的霸道，現在要封全世界的口「不要說三道四」，這就是「大國崛起',可惜這個法西斯政權只不過統治了十三億奴隸。未署名

不管釣魚台或南海 當然是中國的 小本本認份一點 我們還是好朋友 (東吳國貿 ib89b) 未署名