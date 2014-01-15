在帝國大廈拍攝裸上身女性攝影師遭起訴

圖片版權 Image caption 攝影師漢森因為在紐約帝國大廈觀景台拍照遭起訴。

擁有紐約帝國大廈的公司起訴一名在這棟摩天大樓的觀景台上拍攝一名裸露上身的女模特的攝影師。

該公司說，攝影師艾倫·漢森去年8月在一個家庭旅遊點所作的行為是「不恰當的」，而且他也沒有得到在那裏拍照的許可。

帝國大廈的業主現在要求得到110萬美元的損失賠償。

漢森辯解說，他是用自己的私人手機為一個朋友拍的照，沒有任何商業價值。

在紐約居住的艾倫·漢森也是一名參加伊拉克戰爭的退役士兵。他告訴BBC，他是本周一從新聞媒體中第一次知道他被起訴的消息，但還沒有找律師。

他說，他只是在帝國大廈的86層觀景台上為一個來自德克薩斯州的模特兒朋友拍了一些照片而已。

他還說，當時兩人都覺得那裏的風景很好，並不覺得這樣做違反了什麼規則，既沒有人受傷，拍照時也沒有孩子在附近。

在紐約州最高法院提起的這一訴訟中，擁有帝國大廈並管理該觀景台的公司說，該事件威脅到他們確保「為家庭旅遊者提供一個安全、可靠和適當的參觀場所」的能力。

而攝影師漢森對BBC說，他的這些照片不是凖備用作商業目的的，他也沒有從中得到任何利益。

漢森說，去年8月9日他在觀景台上拍照時，有許多遊人當時也在用私人相機或手機拍照拍視頻，他們也沒有得到許可。

所以他認為，從這點來看，擁有帝國大廈的這個公司已經輸掉了這場官司，因為他們的訴訟不合邏輯。

（編譯：嵇偉 責編：顧垠）