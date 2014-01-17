東西德冷戰插曲：遲到45年的獎

圖片版權 BBC World Service Image caption 澤特爾展示他留在前東德國安局的文件

一名東德人45年前參加了西德一家電台的音樂競猜比賽，45年後最終拿到獎項。

去年9月，澤特爾在前東德國家安全局有關他自己檔案中看他參賽文件，才記起了45年前的那次音樂競猜。

東德國安局在他的檔案中保留著他寄給西德電台的明信片，將其作為反動證據。

澤特爾決定把當年的這張明信片重新寄到那家電台，因為他在上面回答都是正確的。

讓他意想不到的是，那家電台在那場競猜比賽時隔45年後仍然給他頒發了獎項。

故事起源於1969年，當時澤特爾才18歲，住在前東德的一個小鎮。

在接受BBC採訪中，他說：「我經常自己會去搜索一些高雅的音樂來聽。但是在那個年代，你唯一能聽到好音樂的途徑就是調頻至西德電台。」

「在當時的東德，聽資本主義頻道嚴格意義上來說是違法的。」

儘管如此，他還是經常收聽Europawelle Saar電台的音樂。該電台每周都會有一個音樂競猜。

「某個星期，他們播放的一首歌曲我立刻就猜出了歌名因為放的是我最喜愛的創世紀樂隊的Painter Man。」

他馬上就把答案寫在明信片上並在卡片背面寫上自己的聯繫方式，並將明信片寄出。

但是他一直沒有收到回信，以為自己沒有獲獎，所以也就沒多想。

秘密文件

他後來當了老師。他越來越不滿東德政府，數次想移民到西德，但都沒有成功。最後在1983年，他的請求被批准了。

他在西德開始了新生活，並很少和東德人有聯繫。

他說：「大約3年前，我的朋友建議我去查找前東德國安局的檔案。」

「我去年9月拿到了文件，我第一個發現的就是那張明信片副本，上面有個紙條說原始文件仍然存在。」

他立刻做出申請，原件很快就送到他手中。

「一開始我想把它裝裱起來，然後自己保存，畢竟這是德國歷史的一個見證。後來我又改變主意，為什麼我不直接寄到電台呢？」

Europawelle Saar公司決定給澤爾特先生頒發該獎項，雖然原競猜比賽已經過去了近半個世紀。

本該在1969年就獲獎的澤爾特本周才拿到在該電台50週年大慶會典上頒發的獎項。當時的節目主持人在自己私人收藏中找到了Painter Man的一個副本並送給他。

(編譯：陳徐卉子/責編：董樂)

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