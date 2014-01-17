奧巴馬承諾不再監聽盟友國首腦電話

圖片版權 Reuters Image caption 奧巴馬星期五在美國司法部發表了講話

美國總統奧巴馬星期五（1月17日）發表講話，宣佈對美國情報部門收集情報的方式做出重要改變。

他在談到監視外國領導人通訊內容的問題時說，「我已經向情報部門明確表示，除非出於迫不得已的安全目的，我們將不再監視我們的緊密盟友國家和政府領導人的通訊。」

人們注意到，奧巴馬只是承諾不再監視緊密盟友國家領導人的通訊，而且前提條件是不存在迫不得已的安全情況。

美國政府並沒有同時發表屬於美國「緊密盟友」國家的名單，也沒有披露「迫不得已的安全情況」的範疇，因此如何實施上述措施並不明朗。

斯諾登事件

美國前情報告部門工作人員斯諾登在去年向外界披露了美國大規模收集情報的行動細節，包括監視美國公民和外國領導人的通訊聯繫，引起來自國內外的強烈譴責。

雖然斯諾登事件促使美國政府對情報部門收集情報的方式進行了長達數月的審議，並最終決定進行改革，但奧巴馬仍然在星期五的講話中指責了斯諾登的洩密行為。

他說，斯諾登的行為究竟會對美國產生多大的破壞影響，這也許需要數年時間才能得到正確評估。

內外有別

奧巴馬星期五在美國司法部發表的講話中形容美國的情報工作避免了發生在美國和其他國家的恐怖攻擊，並且表示他不會為美國情報工作取得的成效而道歉。

但是他承認，儲存大量的信息記錄存在著信息被濫用的可能。

根據新的計劃，有關的電話通訊記錄將由第三方保管，而國家安全局要想索取查看信息必須首先得到一個法庭的批准。

但是奧巴馬強調，上述法律要求並不適用於針對外國人的監聽行動。他對此解釋說，並不是只有美國採取這樣的政策，全世界的間諜機構往往都不會限制自己在境外的活動。

（編譯：躍生/責編：李莉）