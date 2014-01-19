安倍再籲中日韓峰會「坦誠」交流
- 2014年 1月 19日
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日本首相安倍晉三1月19日再次呼籲召開日本、中國和韓國領導人峰會，坦誠交換意見，解決歷史與領土爭端。
在過去一年中，持續不斷的激烈爭論導致中日韓三國高層未能會晤。
去年年底，就任一年的安倍晉三參拜靖國神社，再次引發中韓兩國的憤怒抗議。
安倍晉三周日在接受日本放送協會（NHK）採訪時說，參拜靖國神社是為表示永不再戰。
他說，「我希望大家思考這樣做到底是不是錯誤的。如果他們思考了，我認為誤解就會消失。」
「不會讓步」
安倍還說，正因為有歷史與領土爭議，才更應該舉行高峰會。但是安倍也強調，不會為了召開峰會而在爭議上讓步。
他說，為了召開峰會靠日本「必須掃除一切障礙」是「不合理的」。
日本外相岸田文雄兩天前也曾提出呼籲，希望日、中、韓三國領導人為解決爭議作出努力。
上周，就在安倍晉三結束對非洲三國的訪問之際，中國駐非洲聯盟代表、中國駐埃塞俄比亞大使解曉岩表示，「安倍晉三是亞洲最大的麻煩製造者」。
解曉岩指責安倍宣傳中國威脅論，製造區域緊張，「為日本軍國主義重現創造條件。」
（撰稿：蘇平 責編：晧宇）