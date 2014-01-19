Image caption 普京捍衛俄國禁止宣傳同性戀的法律

在索契冬奧會到來之前，俄國總統普京稱同性戀在俄國不受歧視的同時，堅決捍衛該國有關禁止同性戀宣傳的法律。

普京在接受BBC記者安德魯•馬爾的採訪時說，在俄國，同性戀在工作場所或社會上都不會受到歧視。

他還向BBC說，俄國禁止同性戀宣傳的新法律不會損害任何人。

普京說：「我本人就認識一些同性戀者，我們關係很好，我從不歧視他們。」

俄國在去年６月通過的這項有爭議的立法，對任何向１８歲以下人士提供有關戀童癖和同性戀信息的人進行罰款。

同性戀權益活動人士敦促國際社會抵制今年二月舉行的俄國主辦的索契冬季奧運會。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）