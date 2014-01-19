烏克蘭限制示威新法後首度發生衝突

Image caption 攜帶棍棒和石塊的抗議者在議會廣場與警察發生衝突。

烏克蘭首都基輔爆發了自政府限制示威法頒布以來的首次大規模抗議遊行活動，數以千計的抗議者在示威活動中與警察發生了衝突。

反對派政治家克里什科呼籲抗議人群保持冷靜。不少抗議者攜帶棍棒和石塊前往有大批防暴警察駐守的議會廣場。

上周四，烏克蘭議會中總統亞努克維奇的支持者利用舉手形式表決通過了限制反政府抗議示威的新法。

反對派指責執政黨發動「政變」。

美國和歐盟官員對新法表示深切「關注」。

烏克蘭反對派自去年11月政府決定暫停與歐盟談判條約之後，開始發動大規模抗議示威活動，並進一步要求政府辭職。

來自基輔的報道說，周日（19日）的抗議示威最初是平和的，但是當抗議人群靠近議會廣場警察設立的臨時圍欄和警戒線時，雙方發生了激烈衝突。

BBC駐基輔記者表示，警察向示威人群發射了催淚彈，而抗議人群則向警察高呼「恥辱！」

據介紹，基輔目前局勢繼續緊張，隨時可能爆發進一步衝突。

（編譯/責編：晧宇）