伊朗暫停提煉高濃度濃縮鈾 核協議生效

Image caption 伊朗表示已開始暫停20%濃度的濃縮鈾活動。

伊朗官方電視台1月20日表示，該國當日已經開始暫停提煉高濃度的濃縮鈾，這也會讓國際方面對該國的制裁有所減輕。

去年11月，美國、俄羅斯、中國和英、法、德三個歐盟國家與伊朗就解決該國核問題達成協議。

協議主要內容包括：伊朗同意暫停生產濃度為5%以上的濃縮鈾，同時稀釋或轉化庫存的濃度為20%的濃縮鈾；接下來6個月時間裏，伊朗不再增加濃度為3.5%的濃縮鈾庫存，不再興建額外的鈾濃縮設施，不新增離心機。

作為對伊朗暫停部分核活動的回報，六國同意不再對伊朗實施更多制裁，並在維持現有嚴厲制裁的基礎上放鬆部分制裁。

聯合國監督機構 - 國際原子能機構將會證實德黑蘭方面是否實施了該國的承諾。

這就會為歐盟和美國解除對伊朗的一些制裁鋪平道路，這樣伊朗就獲准重新出口石化產品以及黃金交易，加之高達數十億美元。

伊朗的原子能組織負責人薩利希表示，國際原子能的檢查員正在納坦茲切斷離心機級聯。對伊朗的「制裁冰川正在融化」。

西方一直譴責德黑蘭方面在研製核武器，但是伊朗方面卻否認這個說法，並稱其核項目是為了和平用途。

國際原子能機構的鑒定工作將會在周一進行。

BBC記者說，該機構的結論據悉將會傳到布魯塞爾，之後包括英國外長黑格在內的歐洲外長將會投票表決，決定部分解除對伊朗的制裁。

決定做出的一到兩個小時之後，對伊朗的部分制裁取消將會生效。

（編譯：林杉/責編：尚清）