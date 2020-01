敘利亞危機：聯合國撤銷伊朗和談邀請

圖片版權 BBC World Service Image caption 敘利亞衝突已經造成大量死傷

由於伊朗未能明確表示支持組成敘利亞過渡政府辦法,聯合國已經撤銷早些時候發出的讓該國參加在瑞士日內瓦舉行的和談的邀請。

有關和談原定在星期三展開。這是有關歷史三年的敘利亞內戰的最大型外交活動。

在這次衝突中已經有逾10萬人遇害,數以百萬計的人流離失所。

作出批評

聯合國秘書長髮言人馬丁·內西爾基批評德黑蘭方面未能支持組成敘利亞過渡政府的方案,而這是召開和談的基礎。

聯合國邀請伊朗參加和談,激怒了美國和得到西方支持的敘利亞反對派。

伊朗是敘利亞政權的主要盟國。

早些時候,敘利亞的主要反對派系「全國聯盟」曾經威脅說,如果不撤銷對伊朗的邀請,他們將不會出席和談。不過,現在該組織已經證實會出席會談。

該組織的發言人蒙齊爾·阿可比克對BBC表示,撤銷對伊朗的邀請是正確的做法。

私下會談

在另一方面,聯合國秘書長髮言人內西爾基解釋說,早些時候,秘書長潘基文發出邀請之前曾經私下與伊朗高級官員會談,並且得到保證說,他們了解並支持日內瓦和談的基礎與目標。

不過,伊朗在星期一發表了幾項聲明,拒絕接納任何為他們出席和談而訂立的先決條件。

聯合國秘書長髮言人內西爾基說,由於伊朗選擇置身於基本的要求之外,因此,潘基文決定和談將在沒有伊朗參與的情況下舉行。

美國方面已經對撤銷邀請的決定表示歡迎。

(撰稿/責編:顧垠)

網友如有評論,請用下表:

讀者反饋

為何 BBC 對日本和歌山縣漁民殘忍手法集體捕殺樽鼻海豚。完全不作任何報導 ﹖﹖BBC 是否覺得屠殺海豚是正確﹖

<strong> 未署名</strong><br/>

沒有伊朗的敘利亞和談就算探出任何結果,確定能在伊朗不支持的情況下得到執行嗎?

別讓政治毀了敘利亞實現和平的可能。

<strong>DI, </strong><br/>

Dear friends: Why did UN want to invite me to talk in Europe? After secret deals were cut behind my back for 4 times, I suggested UN talk to me at the UN headquarters in NYC since I did not have US passport to leave the US. As you know, UN did not respond to my idea. Why now? Why not NYC?

<strong>Faye Zhengxing, DC, USA</strong><br/>