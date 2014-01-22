南非鑽石礦掘出罕見藍色大鑽石

圖片版權 Reuters Image caption 鑽石已經罕見，藍色等彩色鑽石就更是少有

南非首都比勒陀利亞附近一個鑽石礦中開採出一顆近30克拉的罕見藍鑽石。

佩特拉鑽石公司星期二（1月21日）發佈這顆重29.6克拉的藍色鑽石的照片，並說這顆原石無論色澤還是純淨度都達到極高標凖。

這顆鑽石原石是在距離比勒陀利亞約40公里的庫利南鑽石礦出現的。

庫利南鑽石礦是世界上最著名的鑽石礦之一，至今仍保持世界最大鑽石記錄的庫利南鑽石就是出自那裏並因此得名。

庫利南鑽石重達3106克拉，1907年被獻給當時的英國國王愛德華三世，並被加工切割為9粒大鑽石和96粒小鑽石。

其中最大的庫利南一號重530.2克拉，這顆鑽石又名「非洲之星」，被鑲嵌在英國國王的權杖上。

其餘的幾顆較大的庫利南鑽石則被鑲嵌在國王和王后的王冠上。

藍色鑽石是彩色鑽石的一種，頗為罕見。庫利南鑽石礦歷年來曾開採出不少藍色鑽石。

佩特拉鑽石公司去年在庫利南鑽石礦發現一顆25.5克拉的藍色鑽石，並以1690萬美元售出。

（撰稿/責編：伊人）