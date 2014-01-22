阿薩德前途主導敘利亞國際會議首日會談

圖片版權 Getty Image caption 敘利亞政府則堅持說：「阿薩德必須繼續執政。」

有報道說，敘利亞政府與反對派的代表周三（22日）在瑞士舉行的一次國際會議上，經過一整天的相互指責和對罵之後終於同意坐下來談判如何結束持續近三年的內戰。

俄國說，衝突雙方已保證在周五開始直接會談，不過有人擔心雙方在敘利亞總統阿薩德命運的問題上出現的僵局可能會阻止政治解決這場危機的努力。

阿薩德總統的未來主導了在瑞士城市蒙特勒舉行的敘利亞和平國際會議的第一天會談。

美國說，阿薩德在位敘利亞就不能獲救。但敘利亞政府則堅持說：「阿薩德必須繼續執政。」

中國外長王毅稱，旨在結束敘利亞內戰的和談應包含衝突雙方關注的所有議題，包括阿薩德總統的未來。

他在回答記者提問時說：「所有雙方關注的問題都應拿到談判桌上來討論，包括阿薩德的前途。」

領袖更迭

俄國外長拉夫羅夫與敘利亞外長莫蘭和敘利亞反對派領導人賈爾巴舉行了會談。他敦促會談不要聚焦在大馬士革的領袖更迭問題上。

他說：「為了確保會談不會瓦解，必須對雙方代表施加影響，這樣就不會揪住這個問題不放。現在的主要問題是開始和談進程。」

在周三的會談結束後，聯合國秘書長潘基文說，敘利亞雙方已經為創造和平「邁出了第一個小步伐。」

他在記者招待會上說：「結束這場戰爭和創建和平將會非常艱難。我們已經在這裏邁出了第一個小步伐。」

敘利亞衝突雙方之間解決這場危機的正式和談將於本周五在日內瓦開始，預計將持續一個星期。在那之後暫停一下，再開始第二輪討論。

聯合國希望，會談雙方將會就局部停火和接觸人道援助等問題達成某些妥協。

到目前為止，敘利亞衝突已經造成10萬多人死亡，數百萬人流離失所。

（編譯/責編：尚清）