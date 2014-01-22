烏克蘭反對派向總統發出最後通牒

圖片版權 Reuters Image caption 烏克蘭反對派領導人向總統亞努科維奇發出最後通牒。

在解決烏克蘭政治僵局的會談無果而終後，該國反對派領導人向總統亞努科維奇發出最後通牒。

反對派領導人維塔利•克利欽科說，如果政府拒絕提前選舉的話，他將率領親歐盟示威者向首都基輔「發起攻擊」。

烏克蘭總理阿扎羅夫表示，雙方有可能達成妥協，但反對派應該避免發出最後通牒。

星期三（22日），基輔的兩名示威者在與警察發生的衝突中被打死。

烏克蘭檢控官證實，這兩人是死於槍傷。這是自去年11月開始的烏克蘭此輪反政府示威爆發以來，首批遇難的抗議者。

去年11月，亞努科維奇總統決定退出與歐盟簽署一項具有里程碑意義的貿易協定的凖備工作，引發了這場動亂。

已有數百人在這場衝突中受傷，一個不太知名的右翼組織被指對其中的一些暴力事件負責。

星期三的騷亂發生在烏克蘭新的反示威法開始生效的當天。

烏克蘭議會在上周通過該法令，引發新一波抗議，並在上星期天夜晚發生暴力衝突。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）