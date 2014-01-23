美軍方擔心中日緊張 呼籲雙方克制

圖片版權 AFP Image caption 洛克利爾說，他與中國人民解放軍的對等官員之間沒有熱線電話。

據路透社報道，美軍太平洋司令部指揮官周四（23日）承認對中日兩國間的緊張對峙表示擔憂。

此前一天，日本首相安倍把日中關係與一戰前的英德關係相提並論。

美軍太平洋司令部司令塞繆爾·洛克利爾上將說，美國的作用是繼續鼓勵日中雙方保持克制，並希望用外交對話來解決雙方的分歧。

在五角大樓舉行的一次記者招待會上，洛克利爾被問及如何評估日中兩國間的緊張以及雙方發生衝突的可能性。他回答說：「我對此感到擔憂。

他說：「任何時候，當你遇到兩個大國，兩個經濟大國，兩個軍事大國之間出現分歧，而雙方又互不溝通，看不到明顯的外交解決方案，這個時候風險機率就會增長。」

緊張關係

長期以來，中日關係一直因為北京政府認為日本未能為1930年代和1940年代的侵華行為贖罪而受到影響。

最近，兩國關係又因為東中國海的領土爭議以及中國去年年底在該海域設定防空識別區而進一步惡化。

安倍首相去年12月參拜靖國神社以及日本因中國加強軍力對北京的不信任更是讓兩國關係雪上加霜。

安倍在周三表示，日中兩國應該避免重覆英國和德國以往的錯誤。英德兩國儘管擁有很強的經濟聯繫，但在一次大戰中仍然成為敵對雙方。

根據日本公布的數據，中國和日本，這兩個世界第二大和第三大經濟體有著很深的商業聯繫，雙邊貿易額在2012年達到將近3340億美元。

軍事熱線

而一旦中日交惡，美國軍方能否快速化解東中國海的危機仍不明瞭。

洛克利爾說，他與中國人民解放軍的對等官員之間沒有熱線電話聯繫。

他說：「在出現危機的時候，我沒有能力拿起電話，同一名解放軍的海軍將領直接對話。我們需要設立這樣一個機制。」

美國和中國曾在2008年同意在兩國國防部之間設立一個熱線電話聯繫，但尚未在緊急時刻使用過。

美國國防部長和參謀長聯席會議主席偶爾會通過電話與中國國防部長和解放軍總參謀部長對話。

洛克利爾說，這是否足以應付出現危機的時候仍是一個疑問。不過，他希望在出現危機的時候這可以派上用場。

他表示，美中海軍之間有必要建立起一個類似的對話機制。

（編譯/責編：尚清）