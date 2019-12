法國《觀點》雜誌因辱華言論被判罰款

圖片版權 BBC World Service Image caption 法國《觀點》新聞時事周刊因「辱華」言論而被罰款。

法國著名的《觀點》雜誌因為把當地華人稱為是「小氣、癡迷於工作的逃稅者」而被法庭罰款1500歐元。

據法新社報道,該雜誌在2012年8月23日發表的一篇名為「在法華人狡猾的成功之道」(The Devious Success of the Chinese in France)的文章,當地的反種族歧視組織SOS Racisme以該文章使用了侮辱性語言為由而提出了法律訴訟。

《觀點》雜誌的主編吉斯伯特辯解說,這篇文章是使用了幽默的手法,而引起了誤解。

與文章配套的一個列表提到諸如中國商人的5條戒律,包括「每周工作80小時,在店鋪中睡覺,不付稅。」

法庭判定,其中的三條具有誹謗性,並否定了吉斯伯特所謂的幽默說法。

SOS Racisme的代表律師對法新社表示,「就我們所知,這在法國還是首次。」

法庭要求吉斯伯特支付1500歐元作為對SOS Racisme的補償,並支付對方的法律費用。

代表居住在法國的華裔年青人組織AJCF把此判決成為是具有歷史性和標誌性的。

(編譯:林杉/ 責編:李莉)