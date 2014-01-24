法國《觀點》雜誌因辱華言論被判罰款
- 2014年 1月 24日
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法國著名的《觀點》雜誌因為把當地華人稱為是「小氣、癡迷於工作的逃稅者」而被法庭罰款1500歐元。
據法新社報道，該雜誌在2012年8月23日發表的一篇名為「在法華人狡猾的成功之道」（The Devious Success of the Chinese in France）的文章，當地的反種族歧視組織SOS Racisme以該文章使用了侮辱性語言為由而提出了法律訴訟。
《觀點》雜誌的主編吉斯伯特辯解說，這篇文章是使用了幽默的手法，而引起了誤解。
與文章配套的一個列表提到諸如中國商人的5條戒律，包括「每周工作80小時，在店鋪中睡覺，不付稅。」
法庭判定，其中的三條具有誹謗性，並否定了吉斯伯特所謂的幽默說法。
SOS Racisme的代表律師對法新社表示，「就我們所知，這在法國還是首次。」
法庭要求吉斯伯特支付1500歐元作為對SOS Racisme的補償，並支付對方的法律費用。
代表居住在法國的華裔年青人組織AJCF把此判決成為是具有歷史性和標誌性的。
（編譯：林杉/ 責編：李莉）