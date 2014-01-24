烏克蘭總統「做出讓步」 反對派稱太晚

圖片版權 Getty Image caption 本周烏克蘭的暴力抗議危機加重。

在烏克蘭的暴力抗議繼續蔓延之際，總統亞努科維奇做出一系列承諾，似乎顯示出讓步。

亞努科維奇承諾將會修改最近批准的反示威法，對政府進行改組，並特赦一些被捕的激進人士。

亞努科維奇在與宗教領袖的會議中也表示，如果無法找到解決危機的方案，那麼他誓言將會使用「一切合法的手段」。

他還說，那些使用武力針對抗議者的相關官員將會遭到罷免。

然而反對派領導人稱總統的提議已經為時過晚。現在抗議者是要求總統辭職。

烏克蘭的反政府抗議目前已經蔓延到至少六個城市。

在基輔，抗議者向警察投擲燃燒瓶和石頭，周五晚些時候，抗議者還在首都獨立廣場附近曾經發生示威者死亡的街道路障上放火燒輪胎。

早些時候，抗議者控制了烏克蘭全國的多個政府辦公室。

烏克蘭本周危機加劇。此前，示威者與警方發生衝突，兩名示威人士被警察開槍打死，首次發生死亡事件。

去年11月，在亞努科維奇總統決定退出與歐盟簽署一項里程碑式的貿易協定後，親歐洲的反對派就開始了反政府抗議活動。

不過在那之後，抗議者加大了要求，其中包括打擊異見分子所稱的政府腐敗和濫用職權現象。

烏克蘭當局否認了有關的指稱。

(編譯：林杉 / 責編：李莉）